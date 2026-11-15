Відома українська акторка заспівала на "Голосі країни-14": Марічка Падалко зі сльозами підтримала її

Голос країни-14, Марічка Падалко, Альона Якименко

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Українська акторка театру та кіно Альона Якименко несподівано змінила звичну сценічну роль на вокальну й вийшла на сцену «Голосу країни-14».

Так, 27-річна артистка має за плечима низку театральних робіт, зокрема участь у мюзиклах. Відтепер Альона вирішила розвивати ще один свій талант — вокальний. У її доробку вже є записана пісня, проте вона мріє ще більше проявляти себе в музиці.

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Підтримати акторку на «Голосі країни-14» прийшла ведуча Марічка Падалко. Саме вона свого часу заохотила Альону податися на проєкт, адже помітила її вокальні здібності під час театральних вистав. Падалко щиро вірила, що артистка має показати свій талант і за межами театральної сцени.

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На сліпих прослуховуваннях Якименко виконала українську пісню «Черемшина». Утім, цього разу жоден із чотирьох тренерів не розвернув крісло. Артем Пивоваров пояснив, що наставники мають обмежену кількість місць у командах і змушені ретельно обирати учасників.

Та для Альони ця поява на шоу мала значно глибший сенс, ніж просто спроба потрапити до команди. Акторка вирішила використати можливість бути почутою, щоб підтримати жінок, які пережили насильство, харасмент і неприпустиме ставлення на роботі. Вона відверто розповіла про власний досвід, зокрема про те, як під час роботи її сприймали не як професійну акторку, а як сексуальний об’єкт.

Її слова пролунали на тлі скандалу навколо колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Раніше Якименко вже публічно розповідала про свій досвід взаємодії з режисером. Історії акторок та інших працівниць театральної сфери спричинили широкий суспільний резонанс, а також протести й заклики до відповідальності. Альона наголошує, що навіть зараз продовжує працювати з психологом, аби впоратися з пережитим.

Альона Якименко / © 1+1

Особливо емоційною стала реакція Наталії Могилевської. Тренерка «Голосу країни» обійняла учасницю й зі сльозами подякувала їй за сміливість говорити про болісний досвід. Наставниця також поділилася власними спогадами про ситуації, у яких почувалася некомфортно, але свого часу не наважувалася відкрито про це розповісти. Зізнання Альони допомогло їй інакше поглянути на власний досвід і позбутися сорому за відвертість.

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Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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