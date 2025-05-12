12 травня 2025 року квіткова повня: три медитації для краси

Квіткова повня / © ТСН.ua

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Ця повня 12 квітня 2025 року, названа квітковою через буяння травневих квітів, несе м’яку енергію розквіту, жіночності, натхнення. Це ідеальний час для того, щоб поглянути на себе з любов’ю, пробудити внутрішню та зовнішню красу, очиститися від порівнянь і самокритики.

Зібрали для вас три медитації, які особливо пасують до цього дня:

1. Медитація дзеркала: краса в очах любові

Станьте перед дзеркалом при світлі повного Місяця або запаліть свічку. Подивіться собі в очі й повільно, з ніжністю скажіть:

“Я бачу в тобі красу. Я визнаю тебе. Ти — унікальна”.

Уявляйте, як ваше відображення наповнюється світлом. Це не про зовнішність — це про глибоке прийняття.

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2. Місячне сяйво на шкірі

Сядьте біля вікна або на відкритому повітрі, де видно Місяць. Заплющте очі, уявіть, як срібне світло повні огортає ваше обличчя, шкіру, тіло.

З кожним вдихом ви наповнюєтесь світлом, що зцілює і розгладжує душу й тіло.

Відчуйте, як у вас розквітає легкість, м’якість і привабливість.

3. Медитація квітки всередині

Уявіть, що у вашому серці розквітає ніжна квітка. Це ваша суть. Вона красива від природи — не тому, що ідеальна, а, тому що справжня.

Кожен пелюсток — ваша якість: доброта, чутливість, сміливість, мудрість. Спостерігайте за розкриттям цієї квітки у диханні.

Ці медитації не лише підсилюють відчуття власної краси, а й відкривають вас для любові, спокою й магії цього травневого вечора.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.