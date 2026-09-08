2027 року стануться моторошні зміни у світі: Ванга шокувала загадковим пророцтвом

Болгарська проводиця Ванга

Реклама

Болгарській провидиці Ванзі продовжують приписувати передбачення майбутніх світових подій. Одне з них стосується 2027 року і звучить особливо моторошно — нібито людство може зіткнутися з появою людей, які матимуть надзвичайні здібності.

Про це пише Lad Bible.

Реклама

Люди можуть отримати «надздібності»

За її прогнозами, у 2027 році таємнича хвороба або генетичний експеримент може призвести до появи людей із так званими «надлюдськими рисами».

Реклама

Втім, жодних конкретних деталей про це передбачення немає. Зокрема, невідомо, про які саме здібності йдеться, скільки людей вони можуть отримати та за яких обставин це нібито станеться.

Також стверджується, що такі властивості можуть з’явитися лише у частини людей.

Ванзі також приписують передбачення про ШІ

Окрім «надлюдей», Бабі Ванзі регулярно приписують низку інших прогнозів на найближчі роки. Зокрема, йдеться про масштабні стихійні лиха та стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Стверджується, що Ванга нібито передбачала момент, коли людство усвідомить, що зайшло «надто далеко» у розвитку штучного інтелекту, а машини почнуть замінювати людей.

Реклама

Водночас документальних підтверджень того, що ці прогнози були зроблені Бабою Вангою за її життя, немає.

Нагадаємо, австрійський фізик ще в 1960-х роках вирахував точний день апокаліпсису.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів