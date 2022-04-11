47-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

47-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро розповідають, що робити далі.

Ворожіння за допомогою карт Таро – один із найдавніших засобів прогнозування ймовірного майбутнього. Кожна карта разом із іншими має значення, яким і трактується певне пророцтво. Карти відповідають на будь-яке правильно поставлене питання, тому вони допоможуть зазирнути як у власне минуле, ймовірне майбутнє, так і чиїсь таємниці. За допомогою звернення до карт можна дізнатися практично будь-яку інформацію або отримати відповідь на запитання, що хвилює. Але карти Таро не можуть передбачити смерті президента Росії Володимира Путіна або сказати, коли закінчиться війна, бо на це впливає занадто багато факторів. Проте вони озвучують енергії та впливи, які пануватимуть у певний день.

Що ж нас усіх чекає 11 квітня 2022 року у 47-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо карти Таро, які належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну зі старших арканів, які з'являються у важливих ситуаціях. Також присутня і фігурна карта або карта двору.

І перша карта у нашому сьогоднішньому розкладі - карта під назвою "Страшний суд". Цю карту тарологи також можуть називати "Судний День", "Вищий суд", "Відродження", "Вічність". Одне з основних тлумачень цієї карти – воскресіння, ніби ми присутні на біблійному страшному суді.

Значення цієї несе із собою перетворення та духовне відродження. Якщо судити з цієї карти про поточний стан справ, на нас чекають зміни на краще та радісні події. Також карта закликає розлучитися зі старими звичками, щоб впустити у своє життя щось нове.

Карта зауважує, що період проблем добігає кінця. Незабаром вдасться розв'язати всі питання та подолати перешкоди, негативні емоції зміняться спокійною впевненістю. Не бійтеся зробити крок уперед і відмовитись від минулого. Зараз удача повернулася до вас обличчям, але це ненадовго, тому - не проґавте таку можливість.

Потрібно відкинути коливання, інакше на вас чекає подальша низка різних труднощів. Доля чекає від вас активних дій, тільки в цьому випадку все закінчиться добре.

Наступна карта у нашому розкладі - перевернута "Королева жезлів", яка належить до так званих фігурних карт або карт двору.

Ця перевернута карта вказує егоїстичність, жорсткість, неконтрольоване прагнення влади, імпульсивність, зарозумілість. З цими якостями, вам найближчим часом доведеться зіткнутися, наприклад, у ворога та заздрісника.

Конфлікт, попри попередню позитивну карту, неминучий. Адже, щоб дійти до світла, треба пройти зону темряви. Також йдеться про помсту, небажання йти на компроміс, впертість та замкнутість.

Зараз варто досягти самоповаги та найвищого ступеня впевненості у собі. Ви знаєте себе на глибокому рівні, і чітко уявляєте свою особисту систему правди та переконань. Прагніть успіху, попри жертви та перешкоди.

І завершує наш сьогоднішній розклад ще одна перевернута карта - "Четвірка жезлів". Навіть у перевернутому положенні вона залишається досить сприятливою картою. Вона рекомендує зберігати розум тверезим, правильно оцінювати свої сили та постійно аналізувати поточну ситуацію.

Не варто заздалегідь радіти досягнутому результату, адже попереду ще дуже багато роботи. Передчасне святкування успіху може збити вас з пантелику і порушити ваші плани. Для того, щоб результат був саме таким, як ви хочете, потрібно чітко дотримуватися плану, докладати зусиль і контролювати всі етапи процесу.

Якщо ви пустите все на самовплив, передчасно переконавшись у успіху, ви не тільки можете втратити напрацьована, але й зазнаєте великих збитків. Тому ця карта попереджає – у будь-якій справі потрібен періодичний відпочинок, але у всьому потрібно знати міру.

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