53-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

53-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дають можливість рухатися далі.

Таро є системою ворожіння, в якій використовується набір карт із символами та образами. Карти Таро дають уявлення про те, що відбувається, показують приховані аспекти ситуації, допомагають отримати відповіді на питання, що стосуються відносин, роботи, можливостей та змін життя.

Більшість людей звертаються до карт для отримання певної інформації. Карти Таро - це просто інструмент, який дасть вам розуміння того, що відбувається, і порада як змінити своє життя на краще.

Що ж на нас усіх чекає 17 квітня 2022 року, у 53-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну, яка належить так званих фігурних карт або карт двору.

Перший аркан у нашому сьогоднішньому розкладі - "Десятка жезлів". Вона говорить про те, що перед людиною відкриваються великі можливості. Вона раптом може зрозуміти, що може досягти набагато більшого, ніж думала досі, і розраховувати на відчутні результати там, де до цього могла лише мріяти. Також ця карта символізує наснагу, зцілення душевних ран, знову отриману довіру. У вас з'явиться усвідомлення, що ви готові брати на себе відповідальність.

Щоправда, зараз у вас є якісь сумніви. Можливо, перед вами надто складне завдання або ви не впевнені у своїх здібностях. Все це так, але зараз саме той – дуже вдалий момент, коли ви можете вирішити навіть надважкі виклики. Вашого потенціалу достатньо для цього. Отже, дійте та досягайте успіху.

Наступна карта у розкладі - "Туз кубків". Ця карта теж говорить про те, що у вас з'являється шанс змінити життя на краще. Подяка, радість, задоволення – лише частина тлумачень цієї карти. Відкрийте можливість більше любити близьких та родичів. Інший варіант трактування – вдалий шанс, подарунок долі. Щоб пізнати всі принади життя, карта радить докласти відповідних зусиль і прислухатися до власної інтуїції.

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Використовуйте цей шанс, скористайтеся щасливим днем, він обіцяє вам удачу. Не бійтеся бути добрим і відкритим.

Завершує сьогоднішній розклад "Королева кубків". Йдеться про необхідність допомоги, підтримки чи поради від мудрої, доброї жінки. В цілому аркан показує великий шанс на вдалу реалізацію задуманого, а також сприйнятливість людини до почуттів та думок інших, потребу в коханні, розумінні, ніжності.

Зараз є можливість зазирнути у свою душу і подумати, які почуття викликає все, що відбувається Ваші інтуїція та передчуття будуть вірними помічниками. Приділіть особливу увагу снам та сигналам, які посилає вашу підсвідомість. Люблячий друг може допомогти вам, або ж у вас самих з'явиться можливість проявити свою турботу.

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