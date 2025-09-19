6 китайських знаків притягнуть везіння та успіх вже 19 вересня

Китайський гороскоп / © Pexels

19 вересня в китайському календарі вважається Днем Руйнування. Цей період несе енергію стовпа Металевого Кролика і припадає на рік Дерев’яної Змії. Саме поєднання цих астрологічних чинників за традицією символізує момент змін, коли старі схеми руйнуються, а на їхньому місці з’являється простір для чогось нового.

У китайській астрології День Руйнування не розглядають як хаос у звичному значенні. Його сенс — у завершенні того, що більше не працює, і звільненні від усього, що заважає подальшому зростанню. Рік Дерев’яної Змії вважають часом трансформацій, а місяць Півня підкреслює важливість правди й чесності. У поєднанні з енергією Металевого Кролика це створює умови для глибоких особистих змін.

Енергія Металевого Кролика здатна розсіювати ілюзії, особливо у сфері стосунків, фінансів і власної самооцінки. Суть удачі цього дня полягає у вмінні відпустити те, що виснажує, та дозволити подіям розвиватися природним шляхом.

Найбільше благословення цього дня отримають шість знаків китайського зодіаку:

Кролик. Цей день напряму пов’язаний із вашим знаком. Для Кролика 19 вересня символізує головну подію — завершення ситуацій, які тримали у напрузі або вимагали надмірних зусиль. Відмова від зайвого відкриває простір для радості й полегшення. Змія. Рік Дерев’яної Змії має особливий вплив на ваш знак. 19 вересня енергія Металевого Кролика допоможе відпустити обмеження, які тримали вас у стосунках чи фінансовій сфері. Старі звички та схеми поведінки вичерпали себе, настав час їх залишити позаду. Півень. Для Півня цей день має дзеркальний ефект. Енергія Дня Руйнування допоможе позбутися спотворених уявлень про себе та своє оточення. Водночас ви можете усвідомити власну цінність і здобути більше свободи у виборі того, що відповідає вашим справжнім потребам. Кінь. Поєднання енергій Металевого Кролика й вашого знаку створює напруження, яке стає поштовхом до трансформацій. Можливе завершення певних ситуацій, які вже втратили сенс. Це відкриває шлях до балансу у фінансах і більшої стабільності у стосунках. Собака. Кролик є вашим гармонійним партнером у китайському зодіаку. Тому День Руйнування принесе вам відчуття полегшення від старих переживань. Вивільнена енергія дозволить відкритися для тепліших стосунків і нових можливостей, у тому числі фінансових. Свиня. Для Свині цей день стане нагодою переосмислити власне ставлення до любові та ресурсів. Ви можете відчути зміни у стосунках або фінансових звичках. Звільнення від виснажливих обставин допоможе створити більше стабільності та простору для оновлення.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, відбудеться сонячне затемнення у знаку Діви. Астрологи називають його моментом завершення старих циклів і початку нових — часом, коли варто переглянути звички, обов’язки та життєві пріоритети.