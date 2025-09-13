6 китайських знаків зодіаку, які 13 вересня привернуть удачу та кохання

Китайський гороскоп / © pixabay.com

У суботу, 13 вересня 2025 року, у китайській астрології настає День встановлення. Він вважається часом, коли закладаються міцні основи для майбутніх стосунків, зобов’язань і безпеки. Цього дня стовп Металевого Півня подвоюється на місяць і день у межах року Дерев’яної Змії, поєднуючи енергію точності з емоційною глибиною.

Про це повідомило видання YourTango.

У День встановлення кохання може проявлятися у різних формах: щира розмова, яка приносить спокій; несподівана зустріч із людиною, котра з’являється саме в потрібний момент; або сміливість відверто висловити свої бажання. Для шести знаків китайського зодіаку ця дата відкриває особливий потік удачі та почуттів.

Хто серед щасливців:

Півень. Подвійна енергія цього знака робить суботу днем уваги та визнання. Те, що сказано чи зроблено цього дня, залишить сильне враження. У стосунках головною темою стає вдячність і взаємність.

Змія. У рік Дерев’яної Змії день напряму впливає на внутрішні зміни. Старі очікування щодо стосунків відходять, а новий підхід уже приносить результат. Це час прийняття себе та взаємності з іншими.

Собака. Подвійна сила Півня допоможе чітко побачити, хто справді на вашому боці. Підтвердження вірності й підтримки зміцнить довіру, а стосунки отримають стабільність.

Бик. Взаємодія з енергією Півня створює простір для гармонійних почуттів. Підтримка партнера чи близьких проявляється у найпростіших формах, а взаємність стає джерелом радості.

Мавпа. Загострені інстинкти у стосунках дозволяють побачити, хто готовий іти поруч. Кохання виражається діями, а не словами, і це створює відчуття правильного моменту.

Свиня. Енергія дня допомагає позбутися сумнівів і показує справжню цінність близьких. Виникає довіра, зникає невпевненість, а стосунки стають більш щирими.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.