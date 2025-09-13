ТСН у соціальних мережах

6 китайських знаків зодіаку, які 13 вересня привернуть удачу та кохання

Подвійна енергія Металевого Півня формує особливий день. 13 вересня стане часом кохання та успіху для шести китайських знаків.

Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © pixabay.com

У суботу, 13 вересня 2025 року, у китайській астрології настає День встановлення. Він вважається часом, коли закладаються міцні основи для майбутніх стосунків, зобов’язань і безпеки. Цього дня стовп Металевого Півня подвоюється на місяць і день у межах року Дерев’яної Змії, поєднуючи енергію точності з емоційною глибиною.

Про це повідомило видання YourTango.

У День встановлення кохання може проявлятися у різних формах: щира розмова, яка приносить спокій; несподівана зустріч із людиною, котра з’являється саме в потрібний момент; або сміливість відверто висловити свої бажання. Для шести знаків китайського зодіаку ця дата відкриває особливий потік удачі та почуттів.

Хто серед щасливців:

  • Півень. Подвійна енергія цього знака робить суботу днем уваги та визнання. Те, що сказано чи зроблено цього дня, залишить сильне враження. У стосунках головною темою стає вдячність і взаємність.

  • Змія. У рік Дерев’яної Змії день напряму впливає на внутрішні зміни. Старі очікування щодо стосунків відходять, а новий підхід уже приносить результат. Це час прийняття себе та взаємності з іншими.

  • Собака. Подвійна сила Півня допоможе чітко побачити, хто справді на вашому боці. Підтвердження вірності й підтримки зміцнить довіру, а стосунки отримають стабільність.

  • Бик. Взаємодія з енергією Півня створює простір для гармонійних почуттів. Підтримка партнера чи близьких проявляється у найпростіших формах, а взаємність стає джерелом радості.

  • Мавпа. Загострені інстинкти у стосунках дозволяють побачити, хто готовий іти поруч. Кохання виражається діями, а не словами, і це створює відчуття правильного моменту.

  • Свиня. Енергія дня допомагає позбутися сумнівів і показує справжню цінність близьких. Виникає довіра, зникає невпевненість, а стосунки стають більш щирими.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.

