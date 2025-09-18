ТСН у соціальних мережах

6 китайських знаків зодіаку, які 18 вересня отримають удачу та кохання

18 вересня шість знаків китайського зодіаку матимуть шанс відчути особливий вплив енергії, яка допоможе у сфері кохання та взаєморозуміння.

Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © Unsplash

У четвер, 18 вересня 2025 року, за китайським календарем настає День Посвячення. Такі дні вважають особливими, адже вони символізують початок нового, перший крок і запуск енергії, яка формує подальші події. Цього разу енергія Дня Посвячення поєднується з Металевим стовпом Тигра, місяцем Дерев’яного Півня та роком Дерев’яної Змії.

Про це повідомило видання YourTango.

Поєднання цих впливів створює сприятливий простір для рішучих дій у сфері кохання. Металевий Тигр додає чіткості та сміливості, рік Змії — енергії трансформації, а місяць Півня — бажання правди та вірності. У результаті саме цей день стає важливим для шести китайських знаків зодіаку, які можуть відчути особливу підтримку у стосунках.

  • Тигр. Для цього знаку четвер має особливе значення, адже енергія Дня Посвячення співпадає з його символом. Вдалими стануть моменти, коли Тигр дозволить собі бути відкритим і покаже справжні почуття. Саме відвертість здатна змінити динаміку у стосунках.

  • Змія. У рік Дерев’яної Змії представники цього знаку перебувають у центрі трансформацій. 18 вересня відкриває можливість переосмислити власний досвід у коханні, поставити межу старим сценаріям і дати шанс новому формату стосунків.

  • Собака. Для цього знаку важливо отримати підтвердження серйозності намірів партнера. Вплив Металевого Тигра допомагає побачити справжні вчинки й зрозуміти, хто готовий до відданості. Це приносить необхідну ясність у почуття.

  • Кінь. День Посвячення стимулює до активності. Для Коня 18 вересня може стати часом, коли варто діяти без довгих вагань. Крок назустріч близькій людині чи новим почуттям може дати конкретний результат і закріпити зв’язок.

  • Кролик. Попри м’яку натуру, саме цього дня Кролик може проявити несподівану сміливість. Важливими стануть відверті розмови, які відкриють шлях до стабільності й довіри у стосунках.

  • Свиня. Для цього знаку 18 вересня — можливість почати все з початку. Це може стосуватися як відновлення гармонії у вже наявних стосунках, так і відкриття нового етапу з іншою людиною.

Нагадаємо, цей тиждень стане часом внутрішніх відкриттів і практичних рішень. Рунічні символи підкреслюють потребу в ясності, терпінні та готовності відпустити старе.

