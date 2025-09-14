6 китайських знаків зодіаку, які приваблять удачу та фінансове благополуччя 14 вересня

Китайський гороскоп / © Pexels

Реклама

14 вересня 2025 року у китайському календарі настає День Вивезення, що проходить під впливом стовпа Вогняного Собаки у місяць Півня та рік Дерев’яної Змії. У китайській астрології Дні Відсторонення асоціюють із очищенням від перешкод і створенням простору для нових можливостей. Вогняний Собака додає ясності, зокрема у фінансових питаннях, допомагаючи позбутися страхів та звичок, що виснажують.

Про це повідомило видання YourTango.

Цього дня шість знаків китайського зодіаку отримають найбільше сприятливої енергії у сфері грошей і стабільності.

Реклама

Собака

Оскільки 14 вересня перебуває під владою Вогняного Собаки, саме цей знак отримує найпотужніший вплив. Фінансові ситуації, які здавалися затяжними, можуть несподівано змінитися. Це може стосуватися повернення боргів або зникнення проблем, що довго створювали тиск.

Свиня

Для Свиней місяць Півня зазвичай непростий, але у День Відсторонення енергія працює інакше. З’являється можливість відмовитися від фінансових моделей, що не приносять результату. Полегшення може проявитися у скасуванні витрат чи в усвідомленні, що не кожна пропозиція варта зусиль.

Змія

Рік Дерев’яної Змії безпосередньо пов’язаний із цим знаком. Якщо останнім часом відчувалося уповільнення у фінансових справах, 14 вересня може принести прояснення. Це проявиться у врегулюванні рахунків, офіційному підтвердженні домовленостей чи знятті напруги, що заважала рухатися далі.

Бик

Вогняний Собака створює гармонію з природою Бика. Це відновлює баланс у фінансовому потоці. Зміни можуть проявитися у скороченні витрат чи у зменшенні тягаря відповідальності. Така рівновага допомагає отримати більше користі від уже наявних ресурсів.

Реклама

Півень

Місяць Півня підсилює вплив на цей знак, а День Відсторонення додає ясності. Півні можуть чітко побачити, де їхні зусилля чи гроші витрачалися без користі. Це дозволяє закрити фінансові «витоки» й відкрити простір для нових, більш цінних можливостей.

Кінь

Енергія Вогняного Собаки активує зв’язок із Конем, надаючи впевненості у фінансових рішеннях. У цей день можна відкрити нові джерела доходу, виправити помилки або нарешті зважитися на план, що довго відкладався. Головний акцент для цього знаку — дія й рух уперед.

Таким чином, 14 вересня вважається сприятливим часом для звільнення від фінансових страхів і створення умов для зростання достатку саме для цих шести знаків китайського зодіаку.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.