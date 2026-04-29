6 китайських знаків зодіаку, яких 29 квітня накриє хвиля удачі та процвітання

29 квітня 2026 року шість знаків китайського зодіаку можуть відчути особливий приплив удачі та процвітання. За прогнозами астрологів, середа проходитиме під впливом Дня Посвячення — особливого дня в китайському календарі, який вважається сприятливим для старту нових справ, ухвалення важливих рішень та запуску проєктів, що мають потенціал для довготривалого розвитку.

Про це повідомило видання Yourtango.

Крім того, цього дня діятиме енергія Водяного Півня. В астрології цей стовп дня пов’язують із розбірливістю, уважністю до деталей, рішучістю та здатністю чітко бачити перспективу. Саме тому деякі знаки можуть прокинутися 29 квітня з відчуттям, що настав правильний момент діяти.

Першим серед щасливчиків називають Півня. Вони можуть особливо сильно відчути вплив позитивної енергії. Після тривалих сумнівів або вагань саме 29 квітня може стати тим днем, коли вони наважаться зробити перший крок. Астрологи вважають, що починання цього дня матимуть міцний фундамент і в майбутньому принесуть хороші результати.

Для Бика цей день може бути пов’язаний із людьми та новими можливостями. За прогнозом, у середу хтось може звернутися до представників цього знака з реальною пропозицією чи важливою ідеєю. Бики, які довго чекали, можуть нарешті побачити відповідь Всесвіту на своє терпіння. Те, що розпочнеться 29 квітня, може мати довготривалий і стабільний характер.

Коням прогнозують успіх у сфері видимості та популярності. Якщо представники цього знака останнім часом працювали над проєктом, публікацією чи творчою справою, саме в середу вони можуть отримати справжній відгук аудиторії. Йдеться про реальний інтерес людей до їхньої роботи, і саме це може стати поштовхом до фінансового або професійного зростання.

Для Драконів 29 квітня може принести фінансові новини. Астрологи зазначають, що справа або проєкт, який було розпочато кілька тижнів тому, може почати приносити перший прибуток. Це може бути день, коли Дракони побачать реальний доказ того, що їхні зусилля не були марними.

Зміям прогнозують важливу розмову, яка може змінити ставлення до власної цінності. Це може стосуватися зарплати, гонорару або вартості їхньої роботи. За словами астрологів, 29 квітня представники цього знака можуть почути суму чи пропозицію, яка перевищить їхні очікування. Після цього їм буде складно недооцінювати себе, а всі наступні переговори можуть проходити вже на новому рівні.

Для Щурів середа може стати днем схвалення та хороших новин. Йдеться про роботу, заявку, проєкт або можливість, на яку вони раніше розраховували. Астрологи вважають, що цього дня представники знака можуть отримати позитивну відповідь і розпочати новий розділ у своєму житті.

Нагадаємо, астрологи попереджають 29 квітня — день, коли величезної влади над нами набуває минуле, повертаючи нас до подій, про які ми встигли забути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

