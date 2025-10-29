6 китайських знаків зодіаку, яким 29 жовтня принесе щастя та удачу

Китайський гороскоп / © Associated Press

29 жовтня 2025 року — особливий день під знаком Металевої Кози в місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії. Астрологи називають його Днем Прийняття — часом, коли серце відкривається, а доля сама підказує, кому можна довіритися. Ця енергія пом’якшує напруження, зцілює стосунки й допомагає притягнути щире кохання та справжню удачу.

Про це повідомило видання Yourtango.

Коза

29 жовтня приносить прояснення у взаєминах і ситуаціях, які раніше здавалися заплутаними. Відвертість і щирість допомагають відновити довіру, а замість напруги приходить тепла близькість. Успіх у коханні та справах зростає завдяки чесності та відкритості.

Змія

Самоповага та внутрішній спокій роблять представників цього знака особливо привабливими. Люди навколо реагують на них з теплом, а стосунки стають глибшими. Відпускаючи контроль, вони дозволяють справжнім почуттям проявитися природно — і саме тоді приходить удача.

Собака

Після періоду відповідальності та турботи про інших настає час отримати підтримку у відповідь. Цей день відкриває шлях до гармонії — як у стосунках, так і в особистих справах. Можливе нове знайомство або щире примирення, яке подарує відчуття спокою.

Тигр

День сприяє натхненню, легкому спілкуванню та несподіваним зближенням. Енергія Металевої Кози пробуджує пристрасть і допомагає створити контакт через спільні інтереси чи творчість. Удача приходить через відкритість, гумор і природність у взаємодії.

Кролик

Середа наповнює цей знак ніжністю та емпатією. Якщо раніше у стосунках виникали непорозуміння, вони розвіюються завдяки щирій розмові. Маленький жест уваги чи підтримки нагадує, що справжня любов не потребує зусиль — вона просто є.

Свиня

Цей день дарує впевненість у власній цінності й відкриває серце для справжніх почуттів. У коханні можливе відновлення довіри або новий щирий зв’язок. Відчуття стабільності й прийняття створює простір для тривалої емоційної удачі.

Нагадаємо, від 27 жовтня до 2 листопада енергія спрямовується всередину: до глибинної інтуїції, повільного переусвідомлення та м’якого відпускання. Дерева-покровителі кельтського гороскопа символічно нагадують: коріння важливіше, ніж крона. Справжня опора — не в подіях, а в тому, що всередині вас.