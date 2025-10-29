- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
6 китайських знаків зодіаку, яким 29 жовтня принесе щастя та удачу
Астрологи назвали шість китайських знаків, які цього тижня відчують особливу підтримку долі. 29 жовтня 2025 року енергія дня сприятиме любові, гармонії та щастю.
29 жовтня 2025 року — особливий день під знаком Металевої Кози в місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії. Астрологи називають його Днем Прийняття — часом, коли серце відкривається, а доля сама підказує, кому можна довіритися. Ця енергія пом’якшує напруження, зцілює стосунки й допомагає притягнути щире кохання та справжню удачу.
Про це повідомило видання Yourtango.
Коза
29 жовтня приносить прояснення у взаєминах і ситуаціях, які раніше здавалися заплутаними. Відвертість і щирість допомагають відновити довіру, а замість напруги приходить тепла близькість. Успіх у коханні та справах зростає завдяки чесності та відкритості.
Змія
Самоповага та внутрішній спокій роблять представників цього знака особливо привабливими. Люди навколо реагують на них з теплом, а стосунки стають глибшими. Відпускаючи контроль, вони дозволяють справжнім почуттям проявитися природно — і саме тоді приходить удача.
Собака
Після періоду відповідальності та турботи про інших настає час отримати підтримку у відповідь. Цей день відкриває шлях до гармонії — як у стосунках, так і в особистих справах. Можливе нове знайомство або щире примирення, яке подарує відчуття спокою.
Тигр
День сприяє натхненню, легкому спілкуванню та несподіваним зближенням. Енергія Металевої Кози пробуджує пристрасть і допомагає створити контакт через спільні інтереси чи творчість. Удача приходить через відкритість, гумор і природність у взаємодії.
Кролик
Середа наповнює цей знак ніжністю та емпатією. Якщо раніше у стосунках виникали непорозуміння, вони розвіюються завдяки щирій розмові. Маленький жест уваги чи підтримки нагадує, що справжня любов не потребує зусиль — вона просто є.
Свиня
Цей день дарує впевненість у власній цінності й відкриває серце для справжніх почуттів. У коханні можливе відновлення довіри або новий щирий зв’язок. Відчуття стабільності й прийняття створює простір для тривалої емоційної удачі.
Нагадаємо, від 27 жовтня до 2 листопада енергія спрямовується всередину: до глибинної інтуїції, повільного переусвідомлення та м’якого відпускання. Дерева-покровителі кельтського гороскопа символічно нагадують: коріння важливіше, ніж крона. Справжня опора — не в подіях, а в тому, що всередині вас.