6 китайських знаків зодіаку, яким пощастить із грошима 7 лютого

7 лютого 2026 року в китайському календарі припадає на День відкритих дверей — період, який вважають сприятливим для зрушень у справах, фінансах і довгострокових рішеннях. У поєднанні з енергією місяця Металевого Тигра та року Дерев’яної Змії цей день, за астрологічними трактуваннями, повертає рух там, де раніше панував застій.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи виділяють шість знаків китайського зодіаку, для яких субота може стати днем відчутної удачі та процвітання — без різких стрибків, але з чітким відчуттям полегшення й нового імпульсу.

Щур

Для представників цього знака день проходить у власній стихії. Ініціативність дає швидкий результат: відповіді надходять без затримок, розмови стають продуктивними, а справи, що тягнулися тижнями, можуть зрушити за один день. До вечора з’являється впевненість у фінансових або особистих рішеннях, які раніше викликали сумніви.

Змія

Субота приносить підтвердження, що обраний раніше повільний і виважений шлях був правильним. Частина питань вирішується без активного втручання, а відчуття контролю над грошима чи планами посилюється. Процвітання проявляється через вплив і внутрішню впевненість.

Дракон

7 лютого для Драконів може означати зняття емоційного або практичного тягаря — завдяки новинам чи усвідомленню, що проблема більше не потребує уваги. Це відкриває простір для нових можливостей і стабільного розвитку, а не швидкої, але короткої вигоди.

Мавпа

Цього дня Мавпи особливо переконливі в ідеях і рішеннях. Їх помічають і сприймають серйозніше, що може відкрити нові двері або принести корисні пропозиції. До кінця дня з’являється розуміння, що фінансові та професійні можливості ширші, ніж здавалося раніше.

Бик

День відкритих дверей приносить Бикам відчутну стабілізацію. Те, що довго не рухалося, починає розв’язуватися, а відчуття безпеки позитивно впливає на настрій. Субота нагадує, що послідовність і терпіння зрештою дають результат.

Свиня

Для Свині 7 лютого проходить під знаком легкої, але приємної удачі. Невеликі радощі чи пропозиції виявляються кориснішими, ніж очікувалося. День також сприятливий для прийняття допомоги й підтримки без почуття провини — достаток приходить природно.

Нагадаємо, астрологи попередили, що нинішні вихідні, 7 і 8 лютого, випадають на один — 21-й — місячний день, а це означає, що їхні астрологічні характеристики майже повністю збігаються, і провести їх бажано в єдиному ритмі.