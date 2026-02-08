ТСН у соціальних мережах

6 китайських знаків зодіаку, яким щаститиме в коханні та справах 8 лютого

8 лютого 2026 року проходить під знаком Водяного Бика та енергії завершень. Астрологи назвали шість китайських знаків зодіаку, яким цей день буде особливо сприятливим.

Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © AP

8 лютого 2026 року, за східним календарем, припадає на День закриття Водяного Бика — період тихих, але визначальних рішень. Це не про гучні зізнання чи різкі повороти, а про внутрішню ясність, яка приходить без тиску. На тлі місяця Металевого Тигра та року Дерев’яної Змії день несе спокійну романтичну енергію: почуття «дозрівають» і стають очевидними лише згодом.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологічні прогнози вказують, що шість китайських знаків зодіаку цього дня особливо притягують удачу й кохання — через невеликі, але щирі моменти, які не потребують пояснень.

  • Бик. День вашого знака приносить відчуття стабільності без нудьги. У стосунках з’являється полегшення й певність, а самотні Бики несподівано відчувають внутрішній баланс — саме він робить їх привабливими.

  • Змія. Кохання стає тихішим і глибшим. Випадкові повідомлення, погляди чи спогади раптом складаються в цілісну картину. Ви обираєте темп самі — без поспіху й зайвих емоційних гойдалок.

  • Півень. М’якість і відкритість, яких ви зазвичай не демонструєте, привертають увагу. Невимушена розмова може несподівано перейти в інтимну площину, відкривши потенціал зв’язку, який раніше здавався другорядним.

  • Щур. День приносить емоційне завершення: дії інших нарешті збігаються зі словами. Напруга зникає без конфронтацій, а відповіді приходять самі — спокійно й доречно.

  • Кінь. Удача в коханні з’являється, коли ви сповільнюєтесь. Замість звичної динаміки — заземлююча близькість або чітке розуміння власних бажань. Почуття підтримують, а не поглинають.

  • Коза. Серце відкривається без відчуття вразливості. Виникає емоційний резонанс і відчуття, що вас розуміють без довгих пояснень. Минулі невирішені історії послаблюють хватку, звільняючи місце для нового.

Нагадаємо, астрологи попередили, що нинішні вихідні, 7 і 8 лютого, випадають на один — 21-й — місячний день, а це означає, що їхні астрологічні характеристики майже повністю збігаються, і провести їх бажано в єдиному ритмі.

