6 знаків китайського зодіаку, які отримають удачу в коханні та фінансах 14 лютого

Китайський гороскоп / © AP

14 лютого 2026 року, на День святого Валентина, за східним календарем припадає День посвячення Земляної Вівці. Астрологи вважають, що ця комбінація створює особливо м’яку, але водночас стійку енергетику, яка може принести удачу одразу кільком знакам китайського зодіаку.

Про це повідомило видання Yourtango.

Енергія Земляної Вівці асоціюється зі стабільністю, турботою та прагненням до справжньої близькості. У поєднанні з місяцем Металевого Тигра, що підштовхує до сміливих рішень, і роком Дерев’яної Змії, який винагороджує терпіння та стратегічність, день 14 лютого відкриває можливості як в особистому, так і в практичному вимірі.

Найбільше сприятливі зміни можуть відчути шість знаків.

Коза. Для представників цього знаку День святого Валентина збігається з днем їхнього покровителя. Очікується ясність у стосунках: хтось може зробити чіткий крок назустріч або проявити продумані наміри. Відчуття безпеки та визначеності вплине на подальші рішення протягом місяця.

Кінь. Після періоду внутрішньої напруги субота обіцяє сповільнення та переосмислення. Можлива розмова, що змінить бачення спільних планів. Також день сприятливий для фінансових ініціатив або старту творчих проєктів.

Свиня. Представники цього знаку можуть отримати шанс на відновлення довіри — у стосунках чи родині. Непорозуміння здатні залагодитися, а питання житла або спільних фінансів вирішитися простіше, ніж очікувалося.

Кролик. Для Кроликів важливою стане стабільність. Можлива підтримка, що безпосередньо вплине на матеріальну ситуацію. Успіх пов’язаний із відчуттям поваги та відмовою від сумнівних контактів.

Собака. День може стати моментом відкритості та чесного діалогу. Обговорення довгострокових планів виглядатиме узгодженим, а рішення щодо стабільності — більш впевненим.

Змія. Представники знаку можуть отримати підтвердження своїх очікувань: дії інших відповідатимуть словам. Імовірні пропозиції або ініціативи, які вплинуть на фінансові чи особисті перспективи до кінця місяця.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 14 лютого — день, коли не варто розмінюватися на дрібниці і витрачати час та енергію на незначні справи.