6 знаків китайського зодіаку, які приваблять особливу удачу 13 лютого

Китайський гороскоп / © Unsplash

13 лютого 2026 року, попри містичну репутацію «п’ятниці, 13-го», для деяких представників китайського зодіаку стане днем фінансової стабільності та відчутного зростання. Астрологічна комбінація Земляного Коня у День Стайні, в місяці Металевого Тигра та році Дерев’яної Змії, формує енергію не випадкової удачі, а заслуженого процвітання.

Про це повідомило видання Yourtango.

Це день, коли ситуації «зависають» не в повітрі, а навпаки — остаточно врегульовуються. Йдеться не про ризик чи авантюру, а про результат попередніх зусиль. Для шести знаків 13 лютого стане точкою помітного зсуву.

Кінь

Для представників цього знака день резонує максимально точно. Фінансові питання, що здавалися нестабільними, починають вирівнюватися. Обіцянки отримують реальне підтвердження, а невизначеність змінюється впевненістю. Це момент, коли можна будувати плани без страху втрат.

Тигр

Місяць Металевого Тигра підсилює сміливість, а 13 лютого дає конкретний результат. Підвищення доходу, нова можливість чи заслужене визнання — усе це може стати підтвердженням, що ризик був виправданим. Відчуття — ніби ви вже на крок попереду власних очікувань.

Змія

Для Змії це рік стратегічної гри, і п’ятниця може принести доказ, що терпіння було не марним. Переговори проходять на вигідніших умовах, а старі скептики можуть змінити позицію. Головна перевага — вибірковість: тепер ви обираєте, а не погоджуєтесь.

Собака

Після періоду підвищеної відповідальності настає полегшення. Несподівано швидке вирішення фінансових питань або зменшення витрат дозволяє видихнути. І саме це відчуття стабільності стає головною формою процвітання.

Свиня

13 лютого дає відповідь на сумніви: варто було продовжувати. Стабільні результати, підтримка або новий контакт із перспективою зростання можуть з’явитися саме цього дня. Легке спілкування здатне відкрити важливі двері.

Кролик

Стратегічні рішення щодо часу й ресурсів починають приносити плоди. Доходи можуть зростати без надмірного виснаження. День підкреслює: стійкість і продуманість у довгій перспективі працюють краще за імпульсивність.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 13 лютого — день, коли через неминучі сварки і конфлікти, в які — як у космічну чорну діру — буде йти наша енергія.