Дата публікації
Астрологія
214
6 знаків китайського зодіаку, яким 15 січня щаститиме з грошима

Китайський гороскоп на 15 січня 2026 року обіцяє стабільність і процвітання тим, хто готовий ухвалювати остаточні рішення. Найбільше пощастить шести знакам зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © AP

У четвер, 15 січня 2026 року, за китайським календарем настає День встановлення Земляного Бика — один із найбільш практичних і «заземлених» днів. Він припадає на місяць Вогняного Бика в рік Дерев’яної Змії та сприяє рішенням, які закріплюють порядок, зменшують хаос і працюють на довгострокову перспективу.

Про це повідомило видання Yourtango.

За астрологічними трактуваннями, цього дня удача та відчуття процвітання приходять не через ризик, а через стабільність, чіткі плани й остаточні рішення. Найбільше це відчують шість знаків китайського зодіаку.

  • Бик. Енергія дня працює безпосередньо на користь знаку. Сумніви щодо важливого питання можуть зникнути, а остаточно ухвалене рішення — фінансове чи побутове — принесе полегшення та зменшить майбутній стрес.

  • Змія. 15 січня дає змогу побачити, що обрана система чи план уже працюють. Удача полягає в тому, щоб не змінювати підхід, а дотримуватися його, отримуючи більше передбачуваності й спокою.

  • Щур. День сприяє конкретизації: встановленню меж, фіксації планів або чітких домовленостей щодо часу й грошей. Як тільки рішення стає офіційним, напруга зникає.

  • Півень. Продуктивність зростає завдяки наведенню порядку. Організація фінансів чи розкладу 15 січня допоможе уникнути поспіху та проблем у майбутньому.

  • Собака. Четвер допомагає визначитися — або взяти на себе зобов’язання, або поставити крапку. Ясність замість вагань повертає енергію та внутрішній баланс.

  • Свиня. День підштовхує до самодостатності: заощаджень, спрощення планів і вибору стабільності. Відчуття безпеки формується завдяки власним рішенням, а не зовнішнім обставинам.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 15 січня — день сприятливий для початку нових — насамперед, професійних — справ, які тривалий час відкладалися в довгу скриню.

