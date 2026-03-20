6 знаків китайського зодіаку, яким 20 березня принесе грошовий прорив

Китайський гороскоп / © AP

У п’ятницю, 20 березня, коли настає весняне рівнодення, а енергія Водяної Змії досягає піку, деякі представники китайського зодіаку можуть відчути відчутний зсув у справах. Цей день вважається моментом підбиття підсумків і прояву результатів, які формувалися раніше.

Про це повідомило видання Yourtango.

За астрологічними прогнозами, особливу підтримку отримають шість знаків.

Змія цього дня діє інтуїтивно та впевнено. Ситуації прояснюються, а відповіді на важливі запитання приходять через розмови або повідомлення. Це дозволяє швидко ухвалювати рішення, що можуть позитивно вплинути як на фінанси, так і на особисте життя.

Кінь побачить реальні результати своїх зусиль, розпочатих раніше. Зміни стають помітними — у реакціях людей або конкретних показниках. Це додає впевненості та стимулює діяти активніше.

Кролик отримає непрямий, але важливий сигнал, який підтвердить правильність обраного шляху. Йдеться про слова чи події, які спершу здаватимуться незначними, але згодом відкриють свій справжній зміст — особливо у питаннях кохання чи фінансів.

Дракон опиниться в центрі уваги без додаткових зусиль. Інтерес до його діяльності зростає, а нові можливості з’являються природно — через спілкування та згадки у потрібному середовищі.

Мавпа отримає важливу інформацію саме вчасно. Це дозволить використати ситуацію на свою користь і отримати перевагу, яка матиме значення для подальших рішень.

Свиня відчує підтримку через дії інших людей. Виконані обіцянки або допомога з боку оточення змінюють загальний настрій і створюють відчуття стабільності, що позитивно впливає на подальші справи.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 20 березня — день, коли ми відчуваємо поступовий прилив сил, разом із яким посилюється емоційне тло.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.