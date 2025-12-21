6 знаків китайського зодіаку, яким 21 грудня щаститиме з грошима

Китайський гороскоп / © AP

21 грудня 2025 року у китайському календарі припадає на День встановлення Цзя-цзи — початок нового 60-денного циклу, який вважають одним із найсильніших енергетичних періодів. Цей день не про різкі повороти долі, а про чіткість намірів, внутрішню узгодженість і рішення, що мають довгостроковий ефект. Енергія Дерев’яного Щура сприяє стратегічному мисленню та новим ідеям, місяць Земляного Щура підсилює планування, а рік Дерев’яної Змії загострює інтуїцію.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологічні прогнози вказують: саме шість знаків китайського зодіаку цього дня можуть відчути, що зусилля нарешті складаються в єдину логічну картину, а фінансові перспективи стають зрозумілішими.

Щур отримує рідкісне відчуття ясності. Рішення, ухвалене 21 грудня, задає напрямок на кілька тижнів уперед і приносить відчуття стабільності, навіть якщо результат не буде миттєвим.

Змія покладається на точну й спокійну інтуїцію. Початки цього дня формуються без поспіху, але мають міцну основу. Фінансова удача пов’язана з умінням дочекатися правильного моменту.

Дракон зосереджується на одній ключовій цілі замість розпорошення сил. День сприятливий для лідерських рішень, важливих розмов і кроків, які запускають стабільний рух уперед.

Бик обирає шлях поступових змін. Успіх приходить через укріплення того, що вже працює: планів, режиму чи базових фінансових рішень, які забезпечують довгострокову підтримку.

Мавпа знаходить баланс між ідеями та обдуманими діями. Невеликий старт або тестовий крок цього дня відкриває простір для гнучкості й подальшого зростання.

Свиня відчуває внутрішню готовність почати заново там, де раніше бракувало впевненості. Рішення, продиктовані турботою про комфорт і безпеку, поступово приводять до фінансової стабільності.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 21 грудня — день, коли можна як продовжувати розпочате напередодні планування свого майбутнього, так і ставати до реалізації своїх задумів.