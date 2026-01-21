6 знаків китайського зодіаку, яким 21 січня принесе удачу і полегшення

Китайський гороскоп / © Pexels

Шість китайських знаків зодіаку можуть відчути приплив удачі та внутрішнього полегшення 21 січня 2026 року. За східним календарем, це середа Дня Руйнування з енергією Дерев’яної Вівці — період, який не забирає хороше, а навпаки допомагає позбутися зайвого, що стримувало розвиток.

Про це повідомило видання Yourtango.

Цей день припадає на місяць Вогняного Бика в рік Дерев’яної Змії. Астрологічно вважається, що удача приходить не через тиск чи нові зобов’язання, а через очищення простору — фінансового, емоційного або побутового. Для окремих знаків це може означати завершення виснажливих справ, зменшення стресу та відчуття, що життя починає працювати на них, а не проти.

Коза у цей день усвідомить, що підтримка когось або чогось коштувала занадто дорого. Відмова від ролі «рятівника» або зайвих витрат принесе швидке полегшення, більше енергії та фінансову свободу.

Бик помітить, де стабільність переросла в застій. Зміна звичних правил — у бюджеті чи розподілі обов’язків — відкриє шлях до особистого зростання та оновлення.

Щур 21 січня зрозуміє, що багато страхів і запасних планів були зайвими. Відмова від тривожних рішень і накопичення «про всяк випадок» поверне впевненість і відчуття опори на власні ресурси.

Змія нарешті поставить крапку в ситуації, яка давно не відповідала її інтересам. Рішучий розрив — у справах, фінансах чи спілкуванні — створить простір для нових можливостей.

Кінь відчує неспокій як сигнал вийти з виснажливої рутини. Відмова від обтяжливих зобов’язань поверне мотивацію і внутрішній імпульс рухатися вперед.

Свиня побачить, де комфорт перетворився на надлишок. Скорочення непотрібних витрат або звичок дасть відчуття контролю та стабільності. Цього дня перевагу матиме усвідомлений вибір, а не дія за інерцією.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 21 січня — день, коли в жодному разі не можна ухвалювати поспішних рішень, хоч би якою мірою значними вони були.