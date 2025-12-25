6 знаків китайського зодіаку, яким 25 грудня щаститиме з достатком

Китайський гороскоп / © Unsplash

25 грудня 2025 року шість знаків китайського зодіаку опиняються у фокусі дня, що приносить радість і відчуття достатку. Четвер проходить під енергією Земляного Дракона та так званого Стабільного Дня — періоду, який не спонукає до ривків уперед, а підсилює те, що вже вибудувано.

Про це повідомило видання Yourtango.

За цією енергетикою достаток цього дня не пов’язаний із новими здобутками чи гучними подіями. Він проявляється через спокій, полегшення і прийняття моменту. Радість приходить тоді, коли зникає потреба щось доводити, виправляти або контролювати.

Кінь 25 грудня отримує дозвіл сповільнитися без відчуття провини. Відмова від постійного руху вперед несподівано повертає внутрішній баланс і нагадує, заради чого були всі зусилля раніше. Відпочинок цього дня працює як джерело енергії.

Щур відчуває помітне зниження напруги. Думки стають спокійнішими, а задоволення приносять прості речі — звичний розпорядок, тиха пауза або спільний час із близькими. Саме в цій простоті й з’являється відчуття достатку.

Для Бика четвер стає днем внутрішньої гордості. Усвідомлення власної витримки та пройденого шляху зміцнює впевненість і дозволяє насолоджуватися теперішнім без тривожного очікування майбутнього.

Собака отримує рідкісне відчуття емоційної безпеки. Менше відповідальності за інших і більше простору для себе приносять спокій. Радість виникає через відчуття приналежності та підтримки, а достаток — через можливість ненадовго зняти напругу.

Для Свині головною темою дня стає комфорт — фізичний і емоційний. Прийняття турботи, тепла і відпочинку без самокритики наповнює та дає ресурс на майбутнє. Достаток цього дня — це не надмір, а відновлення.

Мавпа знаходить радість у несподіваних дрібницях: легкій розмові, жарті або спонтанному спогаді. Відмова від зайвого аналізу й пояснень приносить відчуття легкості та нагадує, що щиру радість не потрібно заслужити.

Нагадаємо, до нового року за китайським календарем, який почнеться 17 лютого 2026 року, залишається ще доволі багато часу, але зустрічати ми його традиційно будемо в ніч проти 1 січня.