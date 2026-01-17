6 знаків китайського зодіаку, яким пощастить із грошима 17 січня

Китайський гороскоп / © AP

У суботу, 17 січня 2026 року, за китайським календарем настає День Металевого Кролика — час спокійних рішень, внутрішньої рівноваги та фінансової ясності. Астрологічна енергія цього дня сприяє не ривкам, а виваженому вибору, який приносить відчутний результат. Найбільше це відчують представники шести знаків китайського зодіаку.

Про це повідомило видання Yourtango.

Кролик

Для Кроликів цей день стає підтвердженням правильності обраного шляху. Фінансові рішення, ухвалені раніше, починають виправдовувати себе. З’являється впевненість у власних виборах і відчуття стабільності.

Бик

Бики відчують полегшення: справи йдуть рівно, без авралів і несподіваних витрат. Фінансовий успіх проявляється у спокої — можливості дозволити собі дрібні радощі без стресу та докорів сумління.

Змія

Для Змій 17 січня — день точних коригувань. Невеликі зміни у витратах або пріоритетах дають помітний ефект. Успіх приходить не через масштабні кроки, а через уважне «налаштування» деталей.

Свиня

Свиням зірки радять дозволити собі насолодитися результатами власної праці. Фінансова удача полягає у вмінні приймати комфорт — без постійного планування наступного кроку й без відчуття провини.

Собака

Для Собак цей день приносить завершення. Давні фінансові або організаційні питання нарешті вирішуються, зникає напруга, а разом із нею — зайві переживання щодо грошей.

Мавпа

Мавпи отримують користь від уважного аналізу. 17 січня допомагає побачити, куди насправді йдуть ресурси та що дає віддачу. Це усвідомлення відкриває шлях до розумніших фінансових рішень у майбутньому.

