68-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

68-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про своє життя.

Невідомо, хто придумав карти Таро, але уже протягом багатьох століть вони захоплюють людей красою малюнків, метафоричністю викладу ідей, які в них закладені та можливістю читання ймовірного майбутнього. Пам’ятаємо, що карти Таро з’явилися в епоху Середньовіччя та Відродження, тому на них значний вплив мали й християнські цінності.

Що ж на нас усіх чекає 2 травня 2022 року, у 68-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо три карти Таро, яка належить до так званих старших арканів та символізують важливі життєствердні речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Паж мечів". Вона належить до масті мечів і пов'язана зі стихією повітря. Масть мечів характеризується випробуваннями, силою інтелекту та можливостями для подолання випробувань.

Ця карта говорить про важливість очікування, готовність до дій, логіку і гострий розум. Вона підказує про важливість мудрості, яка заснована на досвіді, чіткого планування, пошук фактів, нових ідей, чесного погляду на життя та молодості душі.

Якщо з'являється ця карта, то слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути найрізноманітнішими, тому варто очікувати будь-якого розв'язку ситуації. Ви можете логічно висловлювати свої ідеї та знайти найкращий вихід з певної ситуації.

Ця карта говорить, що варто частіше демонструвати силу свого розуму. Також потрібно тверезо оцінювати свої бажання та дивитися на факти. Зараз йдеться про випробування вашого інтелекту, пропонуючи розв'язати важкі завдання. Потрібно відкрити очі, побачити істину, протидіяти страху. Тому вчіться та тверезо мисліть. Впевнено дивіться у майбутнє.

Продовжує наш розклад карта під назвою "Трійка кубків". Ця карта належить до масті кубків та пов'язана з почуттями, дружбою та коханням.

Ця карта повідомляє про дружбу, свято, командний дух та родючість. Також вона свідчить про достаток та зцілення, приємне товариство, нових друзів, спільне свято, команду однодумців, подарунки від людей або долі, вдале завершення певної справи.

"Трійка кубків" передбачає вміння ділитися радістю і оптимізмом з іншими людьми, початок взаємодій з якоюсь групою людей, які розділяють ваші погляди та ідеї. Немає значення, заведете ви собі нових друзів чи станете повноцінним членом команди, - ця карта передбачає спільне переживання людських почуттів таких як співчуття та симпатія.

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Ви зможете отримати щастя та безпеку, тільки спілкуючись з іншими людьми. Настав час будувати нові плани. Насолоджуйтеся життям з новими друзями. Не варто відділяти свято від щоденних справ, адже це дуже допомагає творчості, генерування нових ідей, якщо ви волієте творити у взаємодії з групою однодумців.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Туз жезлів". Вона належить до масті жезлів та пов'язана з рухом вперед та розвитком.

Ця карта - апофеоз стихії вогню у картах Таро. Вона свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий погляд на життя та певні авантюри. Тому вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати, куди рухатися далі, зіткнутися з правдою лицем до лиця, проявляти ініціативу в коханні, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, бути охопленим радісним збудженням, пристрасно ставитися до життя.

Також йдеться про почуття новизни і щось нове та незвичне. Масть жезлів пов'язана з енергією та дією, тому ця карта означає якісь дії у зовнішньому світі, які пов'язані з отриманням результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні ідеї, але й дає енергію, щоб втілити їх у життя.

Зараз ви стоїте на порозі великих можливостей або цікавих відкриттів. Тому краще взяти ситуацію під контроль і проявити свої ділові якості. Також ця карта уособлює момент, коли потрібно довіряти своїм інстинктам.

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