69-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

69-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро підказують, що слід працювати з інтуїцією.

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це хороший спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

Що ж на нас усіх чекає 3 травня 2022 року, у 69-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належить до так званих старших арканів та символізують важливі життєствердні речі та одну, яка символізує більш побутові речі.

Розпочинає наш сьогоднішній розклад карта Таро під назвою "Четвірка пентаклів". Вона належить до масті пентаклів та символізує кошти та фінанси.

Ця карта каже про послідовність, володіння, контроль, впертість та застій. Можливо, саме зараз ви не бажаєте зрушити з місця і це заважає вам рухатися далі. Тому потрібно твердо вірити в обраний шлях. Припиніть обмежувати свою свідомість та маніпулювати матеріальними благами. Не варто чинити опір змінам. Скупість та продажність теж будуть вам не на користь. Не будьте жадібними та дріб'язковими.

Ця карта говорить про найгірші якості матеріалізму, адже ми часто тримаємося за те, що у вас є. А також ми не можемо розлучитися зі старими речами, бо їх потребує наше его. Певне почуття безсилля провокує нас намагатися контролювати ситуацію. Проте зараз потрібно зібратися з силами і почати організовувати та планувати своє майбутнє.

Будьте обережними у питаннях маніпулювання, усвідомте, що ваші власницькі інстинкти виростають зі страху перед змінами та емоційної вразливості.

Наступна карта у розкладі - "Колісниця", що належить до старших арканів.

Ця карта розповідає про силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про бажання рухатися вперед, ривок, контроль над думками та почуттями, гонитву за двома зайцями, вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовний пошук та поїздки.

Ключем до успіху може стати лише сильна позиція, самомотивація або впертість. Саме своєю впертістю і силою духу ви доможетеся бажаного або зустрінете людину, яка стане уособленням цих якостей. Також ця карта може означати конфлікт якихось інтересів у вашому житті. Зараз ви досягнули того моменту, коли можете спиратися на власні судження, а не слухати інших.

Ви доможетеся успіху у будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на життєвому шляху. Просто варто пам'ятати про важливість відчуття часу і контролю за перебігом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху вирватися з рук і самі контролюйте ситуацію.

Завершує наш сьогоднішній розклад карта під назвою "Смерть", яка теж належить до старших арканів.

Ця карта свідчить про зміни, нові починання, закінчення справ, трансформація. Вона розказує про кінець старого циклу і початок нового, звільнення від старого, про те, що не варто пізнати правду про себе. Пам'ятайте, що якщо Бог зачиняє двері, то десь мають відчинитися інші, наводьте порядок у житті, приймайте неминуче, не зациклюйтеся на дрібницях життя, усвідомлюйте циклічність змін.

Ця карта Таро часто лякає людей, проте її не слід сприймати дуже буквально. Просто на цю карту ми проєктуймо свої страхи. Насправді ця карта - дуже позитивна, бо символізує перехід з одного стану в інший. Щось закінчується, але водночас щось починається. Це дає можливість схопити ваш шанс, а не боятися його.

Не бійтеся змін, бо саме страх може стати найголовнішою перешкодою на вашому шляху. Не бійтеся зробити наступний крок.

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