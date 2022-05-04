70-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

70-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дають опору у житті.

Люди хочуть дізнатися своє майбутнє, а тому у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Що ж на нас усіх чекає 4 травня 2022 року, у 70-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належить до так званих старших арканів та символізують важливі життєствердні речі та одну, яка символізує більш побутові речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Колесо Фортуни". Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про неминучість, успіх, відчуття важливості часу, поворотний пункт, долю.

Пам'ятайте, що у житті нічого не визначено, окрім самої не визначеності, а кожний момент зв'язаний із початком нового циклу, також важливими є синхронність та збіги, можливість бачити ситуації, що повторюються, та цикли, відчуття того, що вас несе потік всесвіту, можливість спіймати свій шанс, що успіх стукає у ваші двері або непередбачувані події.

"Колесо Фортуни" - це карта поворотів долі, яка приносить нам успіх або провал. Ви вільні у своєму виборі, який дозволить покращити ваше життя або кинути вас у прірву. Зараз ви стаєте частиною великого циклу, але в жодному разі не можна розраховувати лише на долю.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Четвірка мечів". Ця карта належить до масті мечів та пов'язана зі стихією повітря, випробуваннями та інтелектом.

Час перепочити. Подумайте, що допоможе вам розслабитися, щоб мати сили для роботи та руху кар’єрними сходами. Іноді якісь новації ліпше відкласти до ліпших часів. Змиріться з тим, що на роботі буде гальмування, а можливо, щось доведеться "заморозити".

Беріть паузу, жалійте себе, аж поки не наберетеся сил. А іноді просто нічого не робіть. Ставтеся до себе м'яко та з любов’ю, бо виснажені ви все одно нічого не вдієте. Вам потрібно відновити свої ресурси, зокрема й моральні, щоб рухатися далі.

В житті є дні, які потрібно просто пережити, то просто поводьтеся спокійно та очікуйте, що подарує вам тиша.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Паж пентаклів". Вона належить до масті пентаклі та пов'язана зі стихією землі, грошима та фінансами.

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

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Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

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