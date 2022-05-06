72-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

72-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро працюють з інтуїцією.

Карти Таро - це чудовий порадник, адже можете звернутися до них за допомогою у будь-який час доби.

Що ж на нас усіх чекає 6 травня 2022 року, у 72-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Колісниця". Ця карта свідчить про силу волі, чесність, впертість, сміливість, ривок вперед, необхідність контролю над почуттями та думками, погоню за двома зайцями, ризиковану авантюру та духовний пошук. Ця карта підказує, що ключем до успіху може стати тільки ваша сильна самомотивація або впертість. Своєю силою ви доб'єтесь бажаного.

Ви зараз досягли того моменту, що можете опиратися на власні судження, а не слухати інших. Ви доможетеся успіху в будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на шляху. Зверніть увагу на важливість слідкування за ходом часу та контролю над ситуацією для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху вириватися з рук, а самі керуйте процесом. Можливо, ваші стосунки з іншими людьми потребують переоцінки.

Наступна карта у нашому розкладі - "Вісімка жезлів". Вона розповідає про рух вперед, дію, новини та можливості й підказує, що потрібно обрати пріоритети, з'ясувати свої наміри, отримати важливі повідомлення, усвідомити раптові дії. Зараз потрібно змінювати рішення та зрозуміти суть ситуації.

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Ця карта символізує рух та незакінчену дію. Такий рух швидкий та несамовитий. Спочатку - це рух у вашій голові, а тоді вже - у реальності. "Вісімка жезлів" представляє інтуїтивні дії, внутрішні ідеї, які виникли осяянням після певної події. Зараз потрібно зрозуміти, чи правильні ваші дії у цей момент.

Незабаром ви отримаєте цікаву інформацію, яку ви спочатку не зможете зрозуміти, бо вона надійде у незвичному вигляді. Тому ваш розум має бути відкритим для будь-якої можливості, яка допоможе розібратися у ситуації. Скористайтеся цією інформацією, щоб ухвалити правильне рішення.

Завершує наш розклад карта під назвою "Двійка мечів".

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

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