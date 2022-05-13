79-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

79-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дають змогу усвідомити свої бажання.

Карти Таро досі оточені ореолом містики та магії, а хто вважає їх інструментом диявола. Проте, у XXI столітті карти Таро стали більше засобом психології, а ніж сатанинською практикою. Вони просто підказують шляхи, які варто обрати, хоча кінцеве рішення залишається завжди за вами.

Що ж на нас усіх чекає 13 травня 2022 року, у 79-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Маг".

Ця карта свідчить про ініціативу, мотивацію, повну усвідомленість та дієвість. Він демонструє активну життєву позицію, самореалізацію, знання та цілеспрямованість. Ця карта символізує міст поміж внутрішнім і зовнішнім світом. Вона показує як наші підсвідомі бажання можуть змінити хід подій. Зараз варто бути гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Нині вашим головним союзником має стати самомотивація, яка допоможе надихати інших ідеями.

Також ця карта вказує на потужну чоловічу сексуальну енергію.

Вона радить пристосовуватися до життєвих обставин, які змінюються, генерувати нові ідеї та шукати правильний шлях. Іноді доведеться доводити, що ви вмієте налагоджувати контакти з правильними людьми.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Сімка кубків".

Ця карта розповідає про мрійливість, роботу зі своїми слабкостями, будівництв повітряних замків, різноманітність можливостей. Проте вам будуть заважати відсутність організованості, завищені очікування, лінощі та безініціативність, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, ілюзії тощо.

Вона підказує, що не варто плисти за течією. Також не потрібно виконувати всі ваші забаганки, адже ви не знаєте, що вам потрібно у житті насправді. Але, якщо ви працюєте від зорі до зорі, то потрібно трішки розслабитися.

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Карта радить уникати життєвих пасток, про які йшлося вище. Вам потрібно чітко будувати плани, а не відмовляти від виклику долі.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Колісниця".

Ця карта свідчить про силу волі, чесність, впертість, сміливість, ривок вперед, необхідність контролю над почуттями та думками, погоню за двома зайцями, ризиковану авантюру та духовний пошук. Ця карта підказує, що ключем до успіху може стати тільки ваша сильна самомотивація або впертість. Своєю силою ви доб'єтесь бажаного.

Ви зараз досягли того моменту, що можете опиратися на власні судження, а не слухати інших. Ви доможетеся успіху в будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на шляху. Зверніть увагу на важливість слідкування за ходом часу та контролю над ситуацією для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху вириватися з рук, а самі керуйте процесом. Можливо, ваші стосунки з іншими людьми потребують переоцінки.

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