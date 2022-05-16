82-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро створюють точку для балансу.

Карти Таро прийшли до нас із глибини віків, але досі залишаються актуальною системою для пророкування ймовірного майбутнього. Чому ймовірного? Бо наше з вами майбутнє не написане, не пророковане долею чи фатумом, а змінюється щохвилини від наших рішень. Тому карти Таро не можуть достеменно віщувати майбутнє, а лише його ймовірну версію.

Що ж на нас усіх чекає 16 травня 2022 року, у 82-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Туз кубків", який свідчить про любов, глибокі почуття, інтимні стосунки, а, подекуди, і новий роман. Ця карта розповідає про активне висловлення почуттів, любов у всіх її виявах, пристрасть до когось, а також бажання саморозвитку.

Ця карта розповідає про новий етап у стосунках. Як уже було написано вище, це може бути новий роман, а в уже чинних стосунках почуття тільки посиляться.

Також варто звернути увагу на ті сфери життя, де необхідна любов. Можливо, у деяких стосунках, приміром, з друзями настав час відкритися і стати ближче. Але пам’ятайте і про те, що іноді емоції не дозволяють тверезо мислити, тому варто бути уважними та обережними та не кидатися у вир почуттів сторч головою.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Смерть". Ця карта донині викликає забобонний жах у тих, у кого вона з’являється. Проте у розкладах Таро ця карта украй рідко означає справжню фізичну смерть. Прадавня назва цієї карти "Зміни". Замисліться, адже втрата коханої людини чи різні зміни на роботі, від якої ми залежимо, — це теж маленька "смерть".

"Смерть" - свідчить про те, що час рішучих змін таки настав і ця карта бовванітиме над вами аж поки ви не вчините правильні дії й не долучитеся до цих змін.

Ця карта також говорить про кінець старого циклу і початок нового, звільнення від минулого, налагодження життя, усвідомлення циклічності змін тощо. Не варто боятися змін чи зациклюватися на них. Слід міцно входитися за шанс, який підкине вам доля.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Вісімка пентаклів". Ця карта повідомляє про професіоналізм, дисципліну та посидючість. Щоб здобути омріяний фінансовий спокій, варто працювати, роздати борги та бути уважним до деталей. Розширяйте свій кругозір та опановуйте нові уміння й навички.

Якою б не була ваша робота, на ній варто сконцентруватися. Шукайте правду поміж рядків та сконцентруйтеся на бажаному проєкті. Що більше ви будете вкладати у свою справу, то більше отримаєте на фініші. Зараз ви почуваєтеся на висоті. Займіться справами, проте не варто забувати про духовний розвиток.

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