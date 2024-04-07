"Америка допоможе нам виграти війну і окупанти підуть з нашої землі": провідниця до Вищих вимірів зробила прогноз

Провідниця до Вищих вимірів світла та любові, ченнелер Айа розповіла, війна в Україні закінчиться завдяки США. За її словами, Америка щось таке зробить, що окупанти одразу почнуть втікати.

Про це вона розповіла на Youtube-каналі.

"Я колись питала у Бога... Розходиться простір, і я бачу і знаю конкретно, що це вже так буде. Я колись питалася, як закінчиться війна. Розійшовся простір, я бачила, знала, як окупанти тікали з нашої землі. Є такий вираз – "п'яти було тільки видно, як вони бігли". Я прямо знала, що вони тікають по причині того, що Америка щось таке зробить, що вони зразу почнуть тікати. Мені не показали, що Америка зробить, але я точно знаю, що війна закінчиться саме так", - розповіла провидиця.

За словами Айї, це відбудеться вже скоро.

"І це, повірте, не так довго, в просторі воно має проявитися... Тому що зараз екзамен. Після екзамену здається, що все пропало, ми програли, нічого нема, всі вже впали духом і ледве дихають. А найтемніша ніч – перед світанком. От коли ти вже здався, вже буде, що буде, живий – і слава Богу... І це прекрасний стан, тому що після цього стану наступає перемога. Просто живіть на відчуттях, що ми пройшли з вами. Пам'ятайте, що з нами Бог, а Бог – все може. Мені Бог це показав, що Америка щось таке зробить, що вони будуть просто тікати. Їх не треба буде навіть якось вибивати військовим шляхом", - зазначила провидиця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог дав обнадійливий прогноз про закінчення війни в Україні.

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