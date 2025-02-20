"Америка "перевзулася": відома тарологиня розповіла, як вестимуть себе США далі — передбачення

Переможниця “Битви екстрасенсів” передбачила добрі новини для України.
Відома тарологиня Яна Пасинкова зробила гучне передбачення, розглянувши сценарії розвитку подій для України та проаналізувавши ймовірні домовленості між президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
Про це йшлося у відео розкладу карт Таро Яни Пасинкової.
"Америка більше не зацікавлена у забезпеченні української та європейської безпеки. Так. Всі кажуть, що Америка "перевзулася", а ми з вами бачимо трошечки іншу ситуацію", - розповіла тарологиня, розкладаючи карти.
Після розкладу карт Яна Пасинкова розповіла про можливий розвиток подій.
"Ну, давайте подивимось на Америку і її подальші дії... Зараз будуть відбуватися речі всупереч США, і результат для нас буде ну... найгарніший у тій ситуації, яку можна просто представити. А Америка не дуже цим буде задоволена", - розповіла тарологиня.
А ось на Європу, за словами експертки, чекають зовсім інші новини.
"Отам повне розчарування. Абсолютне. Америка має чимось пожертвувати", - сказала тарологиня.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НАЗВАНО 5 МІСТ УКРАЇНИ, ЯКИМ ЗАГРОЖУЄ НЕБЕЗПЕКА!"
Раніше астролог Володимир Бадіян ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози.
Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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