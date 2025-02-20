"Америка "перевзулася": відома тарологиня розповіла, як вестимуть себе США далі — передбачення

Відома тарологиня Яна Пасинкова зробила гучне передбачення, розглянувши сценарії розвитку подій для України та проаналізувавши ймовірні домовленості між президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це йшлося у відео розкладу карт Таро Яни Пасинкової.

"Америка більше не зацікавлена у забезпеченні української та європейської безпеки. Так. Всі кажуть, що Америка "перевзулася", а ми з вами бачимо трошечки іншу ситуацію", - розповіла тарологиня, розкладаючи карти.

Після розкладу карт Яна Пасинкова розповіла про можливий розвиток подій.

"Ну, давайте подивимось на Америку і її подальші дії... Зараз будуть відбуватися речі всупереч США, і результат для нас буде ну... найгарніший у тій ситуації, яку можна просто представити. А Америка не дуже цим буде задоволена", - розповіла тарологиня.

А ось на Європу, за словами експертки, чекають зовсім інші новини.

"Отам повне розчарування. Абсолютне. Америка має чимось пожертвувати", - сказала тарологиня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НАЗВАНО 5 МІСТ УКРАЇНИ, ЯКИМ ЗАГРОЖУЄ НЕБЕЗПЕКА!"

Раніше астролог Володимир Бадіян ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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