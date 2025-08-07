Таропрогноз на 7 серпня 2025 року: Ракам — емоційне зцілення, а Близнюкам — виклик ясності

Карти Таро / © ТСН.ua

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Таро — це не передбачення у прямому сенсі. Це мова архетипів, яка допомагає зрозуміти, де ми є, і куди рухатися. На 7 серпня вони радять поєднати внутрішню зрілість з чітким фокусом — і тоді цей день може стати поворотним.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Порядок знаків зодіаку:

Овен — Самітник

День для глибокого зосередження. Можливо, варто відійти від шуму і приділити час самоаналізу.

Телець — Вісімка пентаклів

Спрямоване зусилля й уважність до деталей — шлях до суттєвих результатів. Праця сьогодні має глибокий сенс.

Близнята — Дев’ятка мечів

Тривожні думки можуть затьмарити ранок, але більшість страхів — у ваших уявленнях. Замість витрат на хвилювання — інвестуйте у глибоке дихання.

Рак — Зірка

День обіцяє емоційне зцілення. Парадоксально, але у стриманості сьогодні є величезна сила натхнення.

Лев — Четвірка кубків

Можливо, ви відчуєте байдужість. Проте серед звичного ховається цінне — не пропусти його через втому.

Діва — Король кубків

Емоційна рівновага — ваш ресурс. У спілкуванні доведеться поєднати чутливість і твердість.

Терези — Лицар жезлів

Рух уперед можливий через рішучість. Сьогоднішня енергія — це не імпульс, а рішучий ривок.

Скорпіон — Двійка мечів

Невизначеність не приречення. Інтуїція важлива, але не нехтуйте логікою — тоді вибір матиме силу.

Стрілець — Сімка жезлів

Можливі протиріччя, але ваша стійкість — найкраща зброя. Тримайте свої кордони чітко.

Козоріг — Вісімка жезлів

Раптовий імпульс запустить ланцюг подій. Будьте готові діяти швидко й зосереджено.

Водолій — Шістка кубків

Сьогодні — чудовий момент, щоб повернутися до теплих спогадів і слабких зв’язків, що обігрівають.

Риби — Повішений

Ситуація може стати особливою, якщо спинитись й змінити ракурс. Пауза — ваш ключ.

7 серпня — день, коли глибока тиша і внутрішня ясність мають перевагу над імпульсом. Карти радять не рватися вперед, а використати дні як можливість заземлитися, зцілити душу й підготувати ґрунт для майбутніх кроків.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.