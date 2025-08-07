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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Таропрогноз на 7 серпня 2025 року: Ракам — емоційне зцілення, а Близнюкам — виклик ясності

Карти підказують: сьогодні — добрий час навести лад у почуттях і діях, навіть якщо вони спочатку здаються стриманими.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Таро — це не передбачення у прямому сенсі. Це мова архетипів, яка допомагає зрозуміти, де ми є, і куди рухатися. На 7 серпня вони радять поєднати внутрішню зрілість з чітким фокусом — і тоді цей день може стати поворотним.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Порядок знаків зодіаку:

  • Овен — Самітник
    День для глибокого зосередження. Можливо, варто відійти від шуму і приділити час самоаналізу.

  • Телець — Вісімка пентаклів
    Спрямоване зусилля й уважність до деталей — шлях до суттєвих результатів. Праця сьогодні має глибокий сенс.

  • Близнята — Дев’ятка мечів
    Тривожні думки можуть затьмарити ранок, але більшість страхів — у ваших уявленнях. Замість витрат на хвилювання — інвестуйте у глибоке дихання.

  • Рак — Зірка
    День обіцяє емоційне зцілення. Парадоксально, але у стриманості сьогодні є величезна сила натхнення.

  • Лев — Четвірка кубків
    Можливо, ви відчуєте байдужість. Проте серед звичного ховається цінне — не пропусти його через втому.

  • Діва — Король кубків
    Емоційна рівновага — ваш ресурс. У спілкуванні доведеться поєднати чутливість і твердість.

  • Терези — Лицар жезлів
    Рух уперед можливий через рішучість. Сьогоднішня енергія — це не імпульс, а рішучий ривок.

  • Скорпіон — Двійка мечів
    Невизначеність не приречення. Інтуїція важлива, але не нехтуйте логікою — тоді вибір матиме силу.

  • Стрілець — Сімка жезлів
    Можливі протиріччя, але ваша стійкість — найкраща зброя. Тримайте свої кордони чітко.

  • Козоріг — Вісімка жезлів
    Раптовий імпульс запустить ланцюг подій. Будьте готові діяти швидко й зосереджено.

  • Водолій — Шістка кубків
    Сьогодні — чудовий момент, щоб повернутися до теплих спогадів і слабких зв’язків, що обігрівають.

  • Риби — Повішений
    Ситуація може стати особливою, якщо спинитись й змінити ракурс. Пауза — ваш ключ.

7 серпня — день, коли глибока тиша і внутрішня ясність мають перевагу над імпульсом. Карти радять не рватися вперед, а використати дні як можливість заземлитися, зцілити душу й підготувати ґрунт для майбутніх кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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