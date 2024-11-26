Астролог розповів про можливі атаки Росії на українські міста в грудні

За прогнозами астролога Влада Росса, грудень 2024 року стане критичним для багатьох українських міст.

Астролог Влад Росс розповів про небезпеки для України в грудні 2024 року, прогнозуючи, що Росія буде безжально атакувати українські міста.

Про це пише УНІАН.

За його словами, агресор зможе використати весь свій арсенал, щоб завдати ударів по низці міст. Особливо в зоні ризику, на його думку, перебуває Одеса, а також можуть постраждати Суми, Запоріжжя та Запорізька область.

Він вважає, що є ймовірність, що ворог може атакувати Дніпро. Також є побоювання щодо можливих атак на Чернігів та Чернігівську область. Влад Росс не виключає й загрози для Києва.

Окрім цього, астролог поділився своєю думкою щодо можливості початку ядерної війни найближчим часом. За його прогнозом, до 2025 року ядерна війна не відбудеться.

Влад Росс вважає, що до інавгурації Дональда Трампа ядерний конфлікт між Росією та НАТО, а також між Росією та Україною, малоймовірний. Проте, за словами Росса, масони мають свою теорію, згідно з якою можливий ядерний вибух у 2025 році, якщо Трамп не помре до того часу.

Нагадаємо, відомий астролог ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. За прогнозом Володимира Бадіяна, це станеться несподівано.

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