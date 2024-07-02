Астролог дав прогноз про закінчення війни в Україні – яка дата завершення

Український астролог Дмитро Уранус дав новий прогноз про закінчення війни в Україні, зазначивши, що його попередній прогноз від 2023 року почав збуватись – президент України Володимир Зеленський зробив офіційні заяви про можливість переговорів з Росією на другому Саміті миру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"З хороших новин. 20 червня закінчила роботу важка карта весняного рівнодення, з висхідним Марсом у Києві, що вказувало на інтенсивні бойові дії та загострення на фронтах. Про неї я писав 26 березня. Ця карта однозначно посилювала війну і не давала навіть натяку на мир", - зазначив він.

Що змінилося після цього

20 червня 2024 року включилася карта літнього сонцестояння. Вона працюватиме 90 днів. У цій карті немає таких агресивних військових вказівок.

"Ми бачимо Місяць, що кульмінує, в Стрільці на координатах Києва. Це вказівка на більш виважену та реалістичну зовнішню політику влади Києва, на міжнародні події, міжнародні контакти, м'якшу політичну риторику. Тому і було проведено Саміт миру за кілька днів до сонцестояння. І можливо, у цей період буде проведено ще один, другий Саміт миру. За ці 90 днів слід закріпити курс на закінчення війни і чимось це підтвердити на юридичному міжнародному рівні", - пояснив астролог.

Особливо сприятливим періодом для початку переговорів та міжнародних подій буде час між 24 серпня та 22 вересня 2024 року, каже Уранус.

За прогнозом астролога, пік сприятливого часу для початку переговорів з РФ та вироблення подальших дій випадає на період між 24 серпня та 3 вересня 2024 року.

"Наступний місяць від 4 серпня 2024 року дає великі надії на початок позитивних змін протягом наступних 30 днів. Швидше за все, вони почнуться тільки при запуску нової солярної карти України з 24.08.2024 року. З появою нового соляра курс на закінчення війни буде більш явним. Коротко скажу, що над Києвом, у момент молодика 4 серпня, буде кульмінувати Венера і Меркурій, що однозначно може вказувати на високу ймовірність зміни вектора уваги Києва з війни. Венера – це мир і згода, а Меркурій – зустрічі та договори. Але я не впевнений, що це буде укладання самого миру, швидше за все, у цей час будуть події, які приведуть нас до майбутнього миру. Карта початку війни вказує на дуже значні події у період березень-квітень 2025 року", - назвав можливу дату завершення війни астролог.

Також він зазначив, що говорячи про мир чи закінчення війни, він не передбачає повернення Україною всіх окупованих територій найближчим часом – цей процес буде тривалим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог зробив передбачення про те, коли може розпочатися ядерна війна.

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