Астролог назвав місяць, коли Путін може раптово закінчити війну

Влад Росс також прогнозує сприятливий для України період в отриманні зброї і техніки.

Війну в Україні президент Росії Володимир Путін може закінчити вже незабаром і це рішення буде пов’язане з його страхом.

Такий прогноз дав астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".

За його словами, господар Кремля вже в лютому 2023 року може раптово заявити про начебто виконання всіх цілей "спецоперації".

"Путін у лютому раптом може сказати, що виконані всі цілі "СВО", і несподівано ухвалити рішення про закінчення війни. Він – боягуз, і він чудово знає, що тільки-но Україна почне отримувати літаки, Росія програє війну", – розповів астролог.

За його прогнозом, у гіршому разі, Путін може знову спробували влаштувати наступ.

"Якщо ж він абсолютно божевільний, то в лютому вкотре почне наступати на Україну", – сказав Росс.

Він також прогнозує, що в лютому для України складеться сприятлива ситуація щодо постачання зброї та військової техніки.

Нагадаємо, раніше Влад Росс прогнозував, що Путін може почати новий наступ на Україну в період від 22 до 24 лютого.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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