Астролог назвав місяць, який стане вирішальним: війна в Україні після цього закінчиться

Астролог Володимир Бадіян пророкує, що кінець березня та початок квітня стане вирішальним часом у війні Росії проти України. Після цього можуть бути переговори.

Про це він сказав на ютуб-каналі People Life.

Астролог пророкує, що квітень, ймовірно, стане вирішальним місяцем у війні Росії проти України. Далі, ймовірно, будуть переговори.

"Переговори будуть, і вони зафіксують зупинку гарячої фази війни. Тобто закінчаться масові обстріли і масштабні бойові дії", - сказав астролог.

Остаточно Україна може перемогти у травні 2023 року. Проте питання окупованих Донецької та Луганської областей вирішуватимуться ще від 4 до 6 років.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що в перші десять днів березня Росія, ймовірно, не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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