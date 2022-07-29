Астролог назвав орієнтовний час знищення Кримського моста

На думку відомого укладача гороскопів, українським військовим вдасться зруйнувати шляхопровід між РФ та окупованим Кримським півостровом приблизно в той самий час, коли буде звільнено Херсон.

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, коли буде знищений Кримський міст, який з’єднує територію Російської Федерації з окупованим півостровом і є важливим об'єктом для логістики російської армії під час загарбницької війни в Україні.

У коментарі "Главреду" укладач гороскопів зауважив, що Кримський міст може бути знищений вже в серпні 2022 року.

За його словами, це відбудеться приблизно водночас зі звільненням окупованого Херсона.

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"Таким чином, всі символи перемоги Володимира Путіна перестануть існувати", - прокоментував Росс.

Астролог також передбачив, що вже у вересні цього року росіяни “на колінах почнуть просити Україну завершити війну”, а в листопаді - пропонуватимуть повернутися до кордонів, що були до 24 лютого.

Нагадаємо, за прогнозами Росса, звільнення Херсона стане свого роду битвою за Сталінград.

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