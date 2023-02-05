Астролог назвав точний час цілковитої поразки Росії: чекати залишилось недовго

У період від березня до квітня стане зрозуміло, що Росія повністю програла у війні.

Астролог Влад Росс заявив, що президента РФ Володимира Путіна уже зовсім скоро чекає повна поразка на полі бою після того, як він вдруге розпочне повномасштабний наступ і захоче знову захопити Київ “за три дні”.

Про це відомий укладач гороскопів розповів у коментарі виданню “Главред”.

"На Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України, якщо не весь, то більша його частина", – сказав Влад Росс.

При цьому він відзначив, що в лютому для України буде два небезпечних періоди, коли окупанти, найімовірніше, підуть в новий наступ і навіть спробують знову взяти Київ"за три дні". Також обережними варто бути жителям міст Слов'янська та Краматорська, на які може бути спрямоване ще одне вістря ворожих атак.

Найнебезпечніший період, за словами Влада Росса, розпочнеться 24 лютого, оскільки президент РФ любить символічні дати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше мольфарка прогнозувала, коли закінчиться війна в Україні.

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