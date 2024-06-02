Астролог назвав точні роки, коли війна в Україні досягне піку і завершиться

Пік війни очікується 2024 або 2025 року, після цього очікується спад і закінчиться до 2030 року.

Такий прогноз озвучив астролог Дмитро Уранус.

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"Попередній етап війни з Україною путін розпочав 2014 року, у самий пік активності Сонця. Цей перший етап війни затихав практично синхронно із загасанням активності Сонця, досягнувши глибокого мінімуму у 2018-2020 роках. Бойові дії на Донбасі в ті роки дійсно були мінімальні. Новий сонячний цикл пішов на "зліт" навесні 2021 року, і путін одразу ж починає висувати війська до кордонів України, починає "навчання". Цей етап війни, її другу частину, путін почав 2022 року, коли був стрімкий висхідний тренд сонячної активності. Максимум буде досягнуто у 2024 або 2025 році", - сказав він.

За словами астролога, війни, розпочаті на висхідному тренді, неможливо швидко зупинити або закінчити, поки цикл активності не відпрацює повністю. Так, війна в Україні обов'язково досягне якоїсь розв'язки в роки максимуму (2024-2025). Після чого настане спадний тренд (з 2026-2027) і війна обов'язково затихне або закінчиться.

"Це станеться в роки спадного тренду, або в роки мінімуму (2028-2030). Але якщо конфлікт, або війна, не будуть вичерпані до настання мінімуму, вона знову розгориться в період початку зростання наступного циклу активності (починаючи з 2032 року). І все знову повториться", - попередив він.

Нагадаємо, астрологи Анна та Олексій Суханови дали прогноз, що чекає на Україну в червні 2024 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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