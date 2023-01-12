Астрологиня передбачила смерть Путіна та позитивні зміни в Україні: коли це станеться 

Астрологиня вважає, що у березні 2023 року на Росію чекають зміни.

Астрологиня Анжела Перл вважає, що російський диктатор Путін може померти вже 2023 року. Україну ж у травні очікують позитивні новини.

Про це вона сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Анжела Перл наприкінці березня прогнозує погіршення ситуації в Росії. Громадян країни-окупантки очікують ще суворіші обмеження.

"Я думаю, що Путіна не стане дуже скоро. Ймовірно, цього року. Фізично. Тому що Плутон - планета величезної трансформації, величезних змін і, найголовніше, змін у владі. Вона входить 24 березня в знак Росії. Там взагалі весь березень, так багато подій відбувається!", - каже астрологиня.

Перл додає, що в Україні 17 травня очікується покращення ситуації та гарні новини. Росію ж чекає хаос та ймовірна зміна влади і боротьба за неї між різними кланами.

"Плутон - це війна, це зброя, ядерна енергія... Дуже ймовірна в РФ наступна війна... Дуже багато смертей, швидше за все, нова військова ситуація", - каже Анжела Перл.

Нагадаємо, спеціалістка з карт Таро Ірина Клевер розповіла про те, коли закінчиться війна в Україні. Вона підтвердила передбачення багатьох астрологів та ясновидців, які стверджують, що перемога України у війні проти Росії буде в 2023 році.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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