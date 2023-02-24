Астролог спрогнозував час смерті Путіна і назвав її причину

У квітні-червні 2023 року президент РФ може померти. Ймовірно, йому в цьому допоможуть.

Відомий астролог Влад Росс прогнозує, що російський диктатор Володимир Путін житиме лише до літа цього року. Господареві Кремля, найімовірніше, “допоможуть” померти.

Про це він розповів у коментарі УНІАН.

За словами астролога, у восьмий дім гороскопу Путіна, який вказує на обставини смерті, влітку 2023 року увійде Марс і Чорний Місяць (Ліліт).

“Марс - це отруєння, а Ліліт - вогнепальна зброя. Тому до кінця 2023 року він не доживе”, - зауважив Влад Росс.

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Він також назвав ще один проміжок часу, коли може померти кремлівський диктатор. За його словами це може статися в час між сонячним затемненням 20 квітня та місячним 5 травня.

“У день смерті Гітлера [30 квітня] може померти і цей диктатор", - сказав укладач гороскопів.

Влад Росс переконаний, що війна в Україні закінчиться в день смерті Путіна, бо він є єдиною людиною, яка загрожує світу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня і тарологиня Яна Тимощук заявила, що в Україна почне перемагати у війні проти російських окупантів вже у травні.

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