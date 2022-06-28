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Астролог спрогнозував тяжкі часи для України та розповів, коли все зміниться

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Астролог спрогнозував тяжкі часи для України та розповів, коли все зміниться

Фото: Сергій Гайдай

У липні на Україну чекає складний період у війні проти російських окупантів.

Проте вже всередині серпня ситуація може покращитись. 

Про це сказав ведичний астролог ігор Нехаєв в "Сніданку з 1+1".

Він заявив, що від 26 червня планета Марс перейшла в знак війни і перебуватиме там до 10 серпня. Саме у цей період можливе суттєве загострення конфлікту. 

"У лютому 2022 року, коли почалася війна, Сатурн і Марс були разом, це була сильна вибухова суміш. Так ось Сатурн 12 липня знову повертається в те положення, в якому був в лютому, і буде в ньому до кінця року", – зазначив астролог.

Проте астролог вважає, що від серпня ситуація в Україні може покращитись. 

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс склав на літо 2022 року прогноз для України і запевняє, що війна триватиме до серпня.

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