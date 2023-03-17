Астролог стривожив прогнозом про помсту Кремля за вигнання УПЦ МП з Лаври

Астроексперт каже, що в РФ не залишилося більше жодних аргументів, окрім ядерної зброї.

Як Кремль може помститися за виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври – свій прогноз озвучив відомий астролог Влад Росс.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Це можна зробити тільки, використавши ядерну зброю. Більше немає способів чинити спротив цьому. У РФ не залишилося нічого", – зазначив Росс.

Він також прокоментував можливий візит Папи Римського Франциска до України.

"Вже є домовленості у президента Зеленського з Папою Римським про те, що той приїде в Київ. Але за однієї умови – або в Москву і Київ, або ні туди, ні туди. Але Путін таке допустити не може. Тому я думаю, що у Путіна немає можливостей санкцій у відповідь. Або ж як варіант – якомога більше українців зробити інагентами", – розповів астролог.

Нагадаємо, раніше Влад Росс спрогнозував, що війна в Україні закінчиться для Росії катастрофічною поразкою і капітуляція РФ може статися вже у травні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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