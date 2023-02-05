Коли Росія піде в новий наступ і спробує захопити Україну: астролог Влад Росс назвав два небезпечних періоди

Росія, можливо, піде в новий наступ і здійснить чергову спробу захопити Україну, зокрема взяти Київ.

Про це сказав "Главреду" астролог Влад Росс.

Першим небезпечним періодом буде час від 5 лютого.

"У перший тиждень місяця російські війська можуть почати наступ на Україну. А якщо шизофренія Путіна (очільник Кремля - ред.) різко загостриться, то вони, в тому числі, підуть і з території Білорусі. Імовірність цього сценарію становить 20-30%", – вважає Влад Росс.

За астрологічним прогнозом Росса, у російських військ малі шанси дійти до тих позицій у Київщини, що у лютому-березні 2022 року, тобто до передмістя столиці.

"Шанси на це мізерні, ніякі, але у Путіна нав'язлива ідея – оточити Київ. Оскільки минулого разу російські війська все розграбували в передмістях Києва на правобережжі, то цього разу, швидше за все, вони рушать через Чернігів, щоб вийти до Києва на лівому березі Дніпра", – сказав Росс.

За словами астролога, другий і найбільш небезпечний період – напередодні 24 лютого.

"Путін надто любить символічні дати, а тому спробує, щоб 24 лютого стало початком Великої вітчизняної війни 2.0. 22-25 лютого складеться дуже жорсткий аспект Марса – планети війни. Тому в річницю нападу Росії на Україну орки, їхнє 300-тисячне військо, може знову почати наступати на нашу країну", – додав Влад Росс.

Для Донецької області це може бути епохальний момент. Якщо погода сприятиме просуванню військ із півночі, то російські війська підуть і з території Білорусі.

"Путін хоче оточити Київ, а також заволодіти Рівненською АЕС. На мій погляд, імовірність повторного походу на Київ ближче до кінця лютого – 50%, на Рівненську АЕС – більше. Як би там не було, основні бої будуть у Донецькій області, адже головна мета Путіна зараз – взяти Слов'янськ і Краматорськ", – надав свій прогноз Влад Росс.

Астролог зазначив, що в лютому 2023 року велика небезпека для Запорізької або Дніпропетровської областей загроза малоймовірна. На цьому напрямку, за його словами, може дещо загостритися ситуація, можливі навіть окремі невеликі прориви противника, проте великого наступу російських військ там не буде.

"Ба більше, в Запорізькій області, скоріше, ЗСУ несподіваним чином створять виграшні комбінації", – додав Влад Росс.

Астролог також торкнувся особистого гороскопу та натальної карти Путіна.

"Путін – дуже нерішуча людина. Він – Терези, а це найбільш нерішучий знак зодіаку. А в гороскопі Путіна просто скупчення планет у знаку Терезів", – пояснив Росс.

Втім, коли б російські війська не почали новий масштабний наступ, на них чекає поразка, переконаний астролог.

"У натальній карті Путіна в лютому 2023 року Сатурн, символ повалення, поєднається з планетою його влади – Юпітером. Це свідчить про те, що в цей час буде завдано найпотужніший удар по владі господаря Кремля. По суті, лютий стане точкою відліку падіння Путіна, і саме в лютому його вертикаль влади буде зламана", – пояснив Росс.

Новий напад на Україну, за словами Росса, перетвориться на "суцільний кошмар для Путіна". Якщо російські війська підуть у наступ, Путін точно програє, на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України, якщо не весь, то більша його частина.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Додамо, за словами астролога Росса, справжній Путін вже давно не відвідує публічні заходи.

Раніше російський опозиціонер Олександр Невзоров зауважив, що очільник Кремля не припинить війну проти України, оскільки зараз це - "єдине, що в нього залишилось".

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