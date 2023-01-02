Астролог Влад Росс розповів про пророцтво, яке віщує смерть Путіна

Український астролог Влад Росс розповів, що існує пророцтво, що після смерті понтифіка Бенедикта XVI "згине цар Москви і буде велике аплодування", і всі святкуватимуть після Великодня.

Про це астролог розповів в ефірі "Апостроф TV".

Так, за його словами, планети в гороскопі Путіна цьому сприяють – у нього чорний місяць входить до будинку смерті якраз у травні-червні. Туди ж заходить Марс – планета, пов'язана з поваленням його з престолу і цей процес може початися для нього вже в лютому-березні.

Влад Росс також зазначив, що катастрофічна ситуація у гороскопі глави Кремля буде саме у травні-червні.

"Але спочатку буде дуже потужний удар по його владі у лютому", - попередив Влад Росс.

Він розповів, що смерть Путіна буде такою самою, як у Усами Бен Ладена: "томагавки", удари по всіх його бункерах та знищення. А порох його буде розвіяний десь в океані, щоб навіть не залишилося могили.

"Таке я бачу знищення. Тому Путіна 2023 року не існуватиме, оскільки в нього включився останній річний соляр", - розповів астролог.

Нагадаємо, колишній Папа Римський Бенедикт XVI помер у суботу, 31 грудня, у резиденції у Ватикані на 96-му році.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Передбачення про смерть Путіна та закінчення війни

Астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Мольфарка Олена Стеценко розповідала, що активні бойові дії триватимуть аж до Великодня 2023 року, а російські атаки - до 3,5 років.

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