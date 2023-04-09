Астролог Влад Росс розповів, яким знакам зодіаку пощастить у коханні найближчим часом

Близнюкам і Водолеям у коханні пощастить, а що з іншими знаками?..

Відомий український астролог Влад Росс впевнений: єдине, що гріє нас під час війни, - це кохання. Кому пощастить на цьому "фронті" за його прогнозом?

Росс розповів про кохання у коментарі "Уніан".

Терези, за словами Росса, можуть познайомитися з іноземцем.

"Якщо ви давно мріяли вийти заміж за іноземця, то це ваш шанс", - додав астролог.

На Водоліїв чекає щастя, кохання, шалена популярність. Вони навіть можуть зачати дитину.

Також прекрасна ситуація буде у Близнюків і Водоліїв.

Сприятлива ситуація для партнерства буде і у Стрільців. Вони можуть вдало вийти заміж або одружитися.

Але хочу попередити Риб, Тельців і Левів про те, що у них може бути болісне розставання. Несподівано у них все може зруйнуватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, сфера любовних стосунків у квітні загалом є сприятливою для всіх знаків зодіаку. Про це йшлося у попередньому прогнозі. Енергетичний потенціал цього періоду сприяє покращенню взаємин, цікавим зустрічам та знайомствам.

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