Астролог здивував передбаченням на 2025 рік: чого очікувати

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог Володимир Бадіян зробив передбачення на 2025 рік. На його думку, він повинен бути простішим за 2024-й.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Володимир Бадіян зазначив, що наша країна змінюватиметься. Він каже, що зміни почнуться з армії та прийдуть до державних структур.

"Сатурн виходить у 9 дім, а це кращий дім для нашої країни. Можливості нашої країни стануть кращими, з'явиться світло. Сатурн не дасть все і одразу, але потроху варто очікувати покращення. Сатурн у 9 домі стоятиме 2,5 року і відповідно тоді варто чекати на покращення", — сказав Володимир Бадіян.

Читайте також: