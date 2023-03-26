Астролог зробила обнадійливий прогноз на поточний рік, але є небезпечний нюанс

У рік Павича за авестійським календарем, який розпочався на рівнодення 2023 року, не буває глобальних воєн.

У день весняного рівнодення, 21 березня, розпочався новий рік за авестійським (зороастрійським) календарем. Він проходитиме під знаком Павича (попередні роки - 1895, 1927, 1959, 1991), який вважається миролюбним і спокійним. У рік Павича, зокрема, не буває глобальних воєн.

Про це розповіла астрологиня Олександра Івашина у своєму прогнозі.

“Це дає нам велику надію і віру у закінчення війни в Україні, нашу перемогу і мир”, - зазначила вона.

За словами астрологині, цього року на Землю проллються дуже потужні потоки світлоносних енергій Всесвіту, що спричинить позбавлення від ілюзій і звернення до світла багатьох, хто вже майже втратив віру, а також відбудеться масове народження світлих людей майбутнього.

Водночас Олександра Івашина попередила про сильний опір з боку енергій темряви.

“Цього року повною мірою може проявиться замасковане зло (явне ми вже побачили у рік Гепарда, у всіх аспектах боротьби - і на полі бою, і в інформаційному полі). І дуже часто може відбуватися загравання темряви з масами під виглядом благих намірів”, - наголосила вона.

Астрологиня відзначила, що “хвіст Павича” часто символізує покривало ілюзій, тобто, цього року можлива своєрідна “гра та маскарад зла”.

“Темні сили можуть часом вбиратися у маску милостивих "вершителів добра". Іноді вони можуть навіть розігрувати якусь битву, нібито бій один з одним, але це маневр відволікання, своєрідна гра, яка не може тривати довго, бо темрява не бореться сама з собою”, - пояснила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи прогнозують небезпеку над деякими містами України. Зокрема, небезпека нависла над Запоріжжям, Харковом, Херсоном та містом-фортецею Бахмутом.

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