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Астролог зробив прогноз для України на квітень і травень: "Путін зрозуміє, що він жорстко програв"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Астролог зробив прогноз для України на квітень і травень: "Путін зрозуміє, що він жорстко програв"

Фото: Associated Press

Росс також віщує, що Україна у квітні може завдати удари по Росії.

Астрологічний прогноз щодо війни в Україні на квітень і травень передбачає руйнування російського фронту – розповів відомий астролог Влад Росс.

Про це він сказав у інтерв’ю "УНІАН".

Росс віщує, що ситуація у квітні і травні для України "буде суперовою", а от для президента Росії Володимира Путіна – ні.

"ЗСУ потужно наступатимуть, з двох сторін буде руйнування російського фронту. На півночі і півдні вся шайка російського диктатора, в тому числі "вагнерівці", буде переможена", – йдеться у прогнозі астролога.

Він не виключив, що українські війська в цей період можуть повністю зачистити кордони з Росією. 

"Тобто ми візьмемо в оточення всі групи на сході. Це вже може статися 15-17 квітня, коли Уран – планета перевороту – з'єднається з Марсом", – уточнив Росс.

Він наголосив, що це буде період, "коли Путін зрозуміє, що він жорстко програв". Скоріш за все, він захоче влаштувати нову хвилю мобілізації, однак не встигне, адже по всіх фронтах у ворога будуть дуже великі дірки. 

"До речі, 17 квітня ми можемо завдати удари по Росії", – віщує астролог.

Нагадаємо, за прогнозом екстрасенски, відьми-некромантки Марії Тихої у квітні Москва та область можуть зазнати обстрілів. Зокрема, йдеться про "прильоти" дронів і вибухи на військових об'єктах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
771
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