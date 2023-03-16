Астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні

Астролог не впевнений що Україні зможе повернути собі всі окуповані ворогом території 2023 року.

Війна в Україні закінчиться не 2023 року – такий прогноз зробив астролог Дмитро Уранус.

Про це він написав у Мережі.

Астролог зазначив, що 7 березня завершився важкий час для мирних жителів України, але не для військових. Цей аспект найсильніше проявлятимуться до 24 березня, а також від 23 вересня до 15 грудня 2023 року. Повністю вінрозпадеться тільки в лютому 2024 року.

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"Цей аспект не викличе критичних або непоправних подій. Так, він важкий для України і української влади, і української економіки. Доведеться ухвалювати важкі рішення, терпіти втрати в армії. Будуть економічні проблеми і ще невеликі втрати в територіях. Але цей аспект не смертельний ні для влади, ні для держави", – йдеться у прогнозі Урануса.

Він зазначив, що найактивніший подієвий аспект найближчих місяців – це з'єднання прогресивного Меркурія з Марсом карти України, у 8 домі. Пік його впливу очікується в червні-липні 2023 року.

"Фактично це буде кульмінація війни", – зазначив астролог.

Він віщує, що цей аспект свідчить про майбутні важкі активні бої, штурм ворожих позицій, великі втрати з обох боків. Однак Україна отримає велику військову допомогу від іноземних партнерів та стартує розвиток військового виробництва.

"Я думаю, що завдяки цьому аспекту Україні дадуть все необхідне для перемоги. Але я не впевнений що ми повернемо всі окуповані території 2023 року", – зауважив Уранус.

Водночас він віщує розв’язку повномасштабної війни в Україні до весни 2024 року.

"До лютого 2024 р. розпадеться аспект прогресивного Меркурія у поєднанні з Марсом, який вказує на найактивнішу фазу бойових дій. Може, до весни 2024 року і буде якась розв'язка у цій війні?" – йдеться у прогнозі астролога.

Нагадаємо, за прогнозом астролога Володимира Бадіяна, кінець березня та початок квітня стануть вирішальним часом у війні. Після цього можуть початися переговори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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