Астрологи розповіли про закінчення війни в Україні: подробиці

У свій час провидиця Ванга та Нострадамус зробили жахливе передбачення саме на цей рік. Тема виборів також залишається центральною у передбаченнях астрологів. Деякі з них переконані, що Україну може врятувати жінка.

Про це йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Свою думку також висловив астролог Володимир Бадіян у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". За його прогнозами, війна повинна була закінчитись ще у березні. Проте цього так і не сталось.

"У цій війні весь світ братиме участь. Хочуть цього американці чи ні. Китайці збоку стоять, їм цікаво, як РФ слабшає. Індійці спостерігають. Я передбачаю, що Україна переможе. Але як виграє - це інше питання. Ми повернемо свої території, але це не буде так швидко", – зазначив астролог.

Яким чином настане перемога

За думкою Володимира Бадіяна, українці дізнаються про перемогу несподівано. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози щодо закінчення цієї війни.

Він наголосив, що в України є два варіанти: перший варіант – війна закінчиться навесні 2025 року; другий варіант – війна триватиме ще щонайменше рік.

"Війна має завершитися навесні. Все йде циклами. І від самого початку було видно, що вона або закінчиться через рік, або триватиме. Якщо війна не закінчується навесні – вона триватиме ще рік. За моїми останніми прогнозами, війна закінчиться 2026-2027 року. 2027 рік – це менш імовірно. Але 2025 року може статися щось значне в плані переговорів – ось так", – йдеться у повідомленні.

Чи розпочнеться Третя світова війна

Володимир Бадіян розповів, що Третя світова війна – неминуча. Проте війна в Україні не стане її початком.

"Третя світова по всіх параметрах має початись 2029 року. Зараз, скажімо так, триває "холодна Третя світова". Третя світова почнеться, коли РФ нападе на країни Балтії", – зазначив він.

Варто зауважити, що й інші віщуни, у свій час, робили жахливі передбачення на 2025 рік. Зокрема Болгарська пророчиця Ванга, яка померла в 1996 році, передбачила Третю світову війну і конфлікт у Європі, який почнеться в 2025 році. За її передбаченням, ця війна "спустошить" населення континенту.

Французький астролог і лікар Нострадамус також робив передбачення стосовно 2025 року. Він писав, що "землі Європи" будуть втягнуті в "жорстокі війни".

Що кажуть астрологи про вибори в Україні та США

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував, що війна в Україні не закінчиться раніше листопада. Він підкреслив, що війна може закінчитися в травні 2025 року, навіть назвавши конкретну дату.

"Я вже давно кажу, що найкрасивіша дата – 25.05.2025. У нас є один поворот долі – або війна закінчується в травні, або вона розтягнеться до наступного року. Всі вже народні депутати готуються до парламентських виборів і до президентських теж. Начебто все намічено на кінець травня" – розповів астролог.

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Під час інтерв'ю УНІАН, Влад Росс затвердив, що за гіршим сценарієм війна триватиме до 2029 року. Також зазначив, що нібито визначено час виборів в Україні. І нашу країну може врятувати жінка.

Дональд Трамп має хороші шанси виграти вибори в США, але обставини можуть призвести до перемоги Камали Гарріс.

"Зірковий час у Дональда Трампа. 5 листопада Місяць буде в його домі виграшів, Венера - планета любові, щастя й успіху - у з'єднанні з Місяцем, Юпітер - у домі влади. Це показники успіху", – розповів астролог.

Після цього, Юпітер стане ретроградним і піде з дому успіху Камали Гарріс у бік Дональда Трампа. Тоді Україну врятує жінка.

Стосовно виборів в Україні, астролог також здивував цікавим прогнозом. За його думкою, якби вибори проходили в Дії, переміг би чинний президент Зеленський. Якщо ж доведеться заповнювати паперові бланки, то непогані шанси у Валерія Залужного.

Також Кирило Буданов міг балотуватися в президенти. Але його політика схожа на політику Зеленського.

Що буде відбуватися на фронті у листопаді

"У листопаді стаціонарна планета Сатурн розвернеться, а це означає, що буде повне гальмування всіх справ. Великих проривів фронту практично не буде - ні з нашого боку, ні з боку окупантів", – зазначив він.

Влад Росс додав, що початок листопада буде найнебезпечнішим періодом.

"Дуже сильно можуть обстрілювати Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Нікополь, Херсон, Суми", – підсумував астролог.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хто переможе у війні Росії проти України: астролог здивував передбаченням

Нагадаємо, астрологи Анна та Олексій Суханови розповіли, як вплинуть зірки та планети на події в Україні.

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