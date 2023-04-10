Астрологиня дала оптимістичний прогноз щодо закінчення війни: дуже скоро все завершиться

Астрологиня передбачила, що після закінчення війни на Україну ще чекають випробовування, які вона гідно пройде.

Астрологиня Ольга Медвецька вважає, що війна в Україні може закінчитися цього року. Кінця активних бойових дій варто очікувати вже влітку.

Про це Медвецька сказала в інтерв'ю УНІАН.

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Також, за її словами, вже почалася трансформація України. Однак астрологиня наголосила, що всі випробування для нашої країни закінчаться в лютому 2026 року, "коли Сатурн змінить знак і перейде в Риби".

"Починаючи від травня цього року справи підуть краще. Проте загальний і безпроблемний успіх слід очікувати від 2026 року. Це не означає, що війна триватиме ще 3 роки, але цей час ще буде непростим для України", - сказала Медвецька.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус зробив передбачення, що війна в Україні не закінчиться цього року.

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